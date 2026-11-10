وفد من الفاو يتفقد مشاريع الري ودعم المزارعين في إدلب

إدلب-سانا



تفقد وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الإثنين، عدداً من مشاريع الري والتأهيل الزراعي في محافظة إدلب، لمتابعة سير تنفيذها والاطلاع على الأعمال المنجزة، ولا سيما مشاريع إعادة تأهيل محطات الضخ في سهل الروج، بمشاركة ممثلي المنظمة جيمسون زفافاي ورشا فرج.

وأوضح مدير الزراعة في إدلب المهندس مصطفى موحد، في تصريح لـ سانا، أن الجولة شملت محطتَي الضخ الشمالية والروج الشمالية، حيث اطلع الوفد على أعمال تأهيل المضخات ومركز التحكم الكهربائي، إضافة إلى مشروع صيانة وإعادة تأهيل محطة عين الزرقاء، مبيناً أن هذه المشاريع تهدف إلى تأمين مياه الري للمزارعين وتحسين واقع الإنتاج الزراعي.



وأشار موحد إلى أن منظومة ري سهل الروج تستهدف نحو 10 آلاف و500 هكتار عند استكمال تأهيل محطاتها، وهي عين الزرقاء والشمالية والبالعة والجنوبية الأولى والثانية.



كما زار الوفد دائرة زراعة حارم، وعقد اجتماعاً مع مستفيدين من مشروع «نبتة»، المنفذ بالتعاون بين الفاو ومديرية الزراعة، والذي يستهدف النساء والشباب من خلال دعم المبادرات الريادية والأنشطة الصغيرة، إلى جانب متابعة تدريب الميسّرين في المديرية على أنشطة الجندرة.



من جهته، أكد المزارع عبدالرزاق ضروبة، من مزارعي سهل الروج، أن المنطقة عانت سابقاً شح المياه، معرباً عن أمله أن يسهم تأهيل منظومة الري في توسيع المساحات المزروعة، وتحسين مردود الفلاحين، وتنشيط الاقتصاد الزراعي.



وتندرج هذه المشاريع ضمن جهود الفاو ومديرية زراعة إدلب لإعادة تأهيل البنية التحتية للري، ودعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وتعزيز فرص العمل وسبل العيش للأسر الريفية، ما يسهم في تحسين واقعها الاقتصادي ودعم استقرارها.