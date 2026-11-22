دمشق-سانا

​احتضن المركز الثقافي العربي في أبو رمانة بدمشق، اليوم الأحد، ندوة بعنوان “الخط العربي في العصر الحديث”، أقامها مركز “الرقيم للخط العربي والفنون والتراث”، لتسليط الضوء على تحولات هذا الفن العريق، وأهمية الحفاظ على أصوله وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي السوري.

​وتناولت الندوة واقع فن الخط في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتأثير الإنترنت والذكاء الاصطناعي في أساليب تعلّمه وممارسته ونشره، إلى جانب ضرورة صون قواعده الفنية والأكاديمية ونقل خبراته إلى الأجيال الجديدة، وسط حضور لافت لنخبة من أساتذة الخط والطلبة والمهتمين، تخلله عرض نماذج فنية ونقاشات حول مسيرة التعلم ودور المؤسسات الثقافية في رعاية المواهب.

​التكنولوجيا سهّلت الوصول وأثارت تحديات التدريب

​استعرض المحاضرون التحولات التي شهدها الخط العربي منذ انتشار الإنترنت بعد عام 2000، موضحين أن الوصول إلى أعمال الخطاطين القدامى كان يتطلب سابقاً جهداً مضنياً في البحث عن المخطوطات واللوحات والنسخ المصورة، التي شكلت مصدراً ثميناً للباحثين والطلبة.

​وأشاروا إلى أن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي جعلا النماذج الخطية والمعرفة أكثر إتاحة، إلا أن هذه الوفرة رافقها تراجع في الالتزام بمراحل التدريب والتدرج الفني لدى بعض المتعلمين، حيث بات البعض يتعجل عرض أعماله ونشرها قبل استكمال متطلبات التأهيل والإتقان.

​وشدد المحاضرون على ضرورة وضع معايير واضحة لتقييم الأعمال وتحديد مستويات الطلبة، بما يساعدهم على إدراك إمكاناتهم وتطويرها، مؤكدين أن إتقان الخط لا يتحقق بمحاولات عابرة، بل يتطلب الصبر والممارسة والتكرار المستمر، مستشهدين بتجاربهم في كتابة الحرف الواحد آلاف المرات للوصول إلى مستوى الإجادة المطلوب.

​التحرير أتاح للثقافة استعادة مكانتها

أوضحت الإدارية في مركز “الرقيم “وفاء الملبنجي في تصريح لـ سانا أن إقامة هذه الفعالية تأتي في سياق الاستعداد لإحياء ذكرى التحرير، التي تحمل أهمية كبيرة لكل السوريين، مشيرة إلى أن هذه المناسبة أتاحت فرصة للاجتماع وإقامة الأنشطة الثقافية والفنية وإبراز النتاج الإبداعي.

​وأضافت أن الثقافة عانت لفترات طويلة من التهميش ولم تحظَ بالمكانة التي تستحقها بين الفنون، معربةً عن أملها في أن تشكل هذه الفعالية نقطة انطلاق لمبادرات مستمرة تسهم في إعادة الاعتبار للحياة الثقافية وتعزيز حضورها.

​الأجيال الجديدة والعودة إلى أصول الفن

​بدورها، أكدت الطالبة في مركز “الرقيم”، سلام عثمان، أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات بوصفها مساحة حيوية للتعريف بالتراث العريق للخط العربي والعمل على إحيائه، مشيرةً إلى ضرورة إسهام الجيل الجديد في تطوير مشروع الخط العربي في سوريا وتوسيع آفاقه، مع التمسك بالأساليب التقليدية التي أسست لهذا الفن عبر تاريخه.

​وتؤكد هذه الفعالية أن الحفاظ على الخط العربي لا يقتصر على صون أشكاله التراثية فحسب، بل يتطلب الاستثمار في تعليم الأجيال الصاعدة لضمان استمراريته بوصفه ركيزة أساسية من ركائز الهوية الثقافية والحضارية العربية.