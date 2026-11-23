دمشق-سانا

بحث وزير التربية والتعليم محمد عبدالرحمن تركو، اليوم الإثنين، مع معاون وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي قتيبة قاديش، الأولويات التنموية في قطاع التربية والتعليم، وسبل تعزيز التعاون الدولي وتنسيق الجهود مع الشركاء الدوليين، ما يسهم في تلبية الاحتياجات القائمة في هذا القطاع.

وأكد الوزير تركو، في تصريح لـ سانا أن الهدف من الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق يتمثِّل في بحث توسيع آفاق التعاون الدولي المستدام في قطاع التربية والتعليم مع المنظمات الدولية، وذلك ضمن إطار رؤية الوزارة في خطتها الاستراتيجية والطارئة، موضحاً أن العمل يتركز على جعل الشراكات الدولية مع المنظمات فاعلة ومشتركة في مجال التربية والتعليم، بما يخدم الأولويات الوطنية المحدَّدة.

الاطلاع على استراتيجية الوزارة وخططها

بدوره، أوضح قاديش في تصريح مماثل أن اللقاء شكَّل فرصة مهمة للاطلاع على استراتيجية الوزارة وخططها، وبحث إمكانية دعمها من خلال الشراكات التي جرى بناؤها خلال العامين الأخيرين، والتمويل الدولي.

ولفت قاديش إلى أن هناك العديد من المشاريع التي يجري العمل عليها حالياً بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وعدد من المنظمات، والمقرر تنفيذها خلال عام 2027، مؤكداً الحرص على أن تحقق هذه المشاريع قيمة مضافة لقطاع التربية والتعليم، وتسهم في دعم خططه وأولوياته التنموية.



بدوره استعرض مدير إدارة الإحصاء والتخطيط في وزارة التربية حسن الحسين، خريطة الطريق لتحديد الأولويات وتوجيه الشركاء الدوليين نحو التحديات التي يواجهها قطاع التعليم، والمتمثلة بتضرر المدارس، وسوء توزيع الكوادر التعليمية، ووجود نحو مليونين و400 ألف طفل خارج المدرسة.

خطة الوزارة الاستراتيجية

وأشار الحسين إلى أن خطة الوزارة الاستراتيجية لعام 2031 تستهدف تحقيق الاستدامة المالية والرقمنة الكاملة، وتأهيل نصف المدارس المتضرِّرة، وخفض نسبة الأطفال خارج المدرسة إلى النصف، مع التركيز على رفع جودة التعليم، وإتقان 70% من الأطفال للقراءة والحساب في الصف الرابع، وتوظيف 60% من خريجي التعليم المهني محذراً من أن تأجيل سد فجوة التعليم يشكِّل خطراً اقتصادياً ومالياً مباشراً.



وكان الوزير تركو بحث في حزيران من العام الماضي خلال لقائه مستشارة وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي ربى محيسن، تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات التربية والتعليم على المستوى الدولي



وتناول اللقاء آنذاك تطوير آليات التنسيق لتحقيق التعاون الفعال والاستثمار الأمثل للعلاقات والفرص، بهدف تحسين ودعم العملية التعليمية ضمن إطار أولويات الوزارة، ولاسيما إعادة بناء المدارس المدمَّرة.