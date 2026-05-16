المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 16 من أيار 2026

دمشق:

1 – أمسية قصصية بمشاركة الأدباء: رسلان عودة وأيمن الحسن وسوزان الصعبي وحسان علي، في فرع الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين بالأزبكية، الساعة الـ 4 عصراً.

2 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين: السنافر – القرية المفقودة، عائلة كرودز – عصر جديد، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – فعالية “موسيقا للجميع”، بمشاركة فرقتي أمان وباني باند، بإشراف الموسيقي دلامة شهاب، في حديقة الجاحظ، الساعة الـ 5:30 مساءً.

4 – عرض مسرحية “الذي لم يأت”، ضمن فعاليات مهرجان أيام الثقافة الكردية، في مجمع دمر الثقافي، الساعة الـ 6 مساءً.

5 – افتتاح المعرض الفردي للفنان إسماعيل نصرة، في غاليري زوايا بحي القصاع، الساعة الـ 7 مساءً.

6 – عرض أفلام “الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2، محققو الأغنام”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

محاضرة بعنوان: “ثقافة التطوع.. كيف نبني مجتمعاً متماسكاً في الأزمات” يقدمها المهندس مروان كاتبة، في صالة الجدي بجيرود، الساعة الـ 1 ظهراً.

حمص:

أصبوحة شعرية يشارك فيها اثنا عشر شاعراً وشاعرة، في المركز الثقافي بمرمريتا، الساعة الـ 11.30 صباحاً.

إدلب:

ملتقى المهندسين السوريين بعنوان “إعمار وإبداع”، في المركز الثقافي بمدينة إدلب، الساعة الـ 10 صباحاً.

طرطوس:

جلسات تدريبية لتعليم الأطفال واليافعين على الشطرنج والخط العربي والأشغال اليدوية والأنشطة الفنية المتنوعة، في المركز الثقافي بالشيخ بدر، الساعة الـ 10 صباحاً.

اللاذقية:

1- ورشة تدريبية بعنوان: “أخلاقيات الربح من السوشال ميديا”،  مع المهندس مجد مغربية، في المركز الثقافي بمدينة اللاذقية، الساعة الـ 1 ظهراً.

2 – محاضرة بعنوان: “من آثار اللاذقية”، يقدمها المهندس الباحث علام رحمة، في مقر جمعية العاديات بمدينة اللاذقية، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

1 – محاضرة تفاعلية بعنوان: “من التوتر إلى التميز: مهارات الحل الذكي في الامتحان”،  للمرشد النفسي زكريا العثمان، في المركز الثقافي بالباب، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان: “صور لفعالية الخيال المبدع في شعر عمر أبو ريشة”، للدكتور عيسى العاكوب، في قاعة المحاضرات بالنادي العربي الفلسطيني في حلب، الساعة الـ 1 ظهراً.

3 – عرض أفلام “الرئيسيات، صافرة، الدراما، الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2″، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

