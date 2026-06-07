غرفة تجارة دمشق تعلن تمديد فترة التقديم إلى جائزة الأفكار والمشاريع الريادية الناشئة

دمشق-سانا

أعلنت غرفة تجارة دمشق تمديد فترة التقديم إلى جائزة الغرفة للأفكار والمشاريع الريادية الناشئة مدة عشرة أيام إضافية، ليصبح الموعد النهائي لاستقبال الطلبات في الـ17 من حزيران الجاري.

ودعت الغرفة، عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الأحد، أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية إلى استثمار المهلة الإضافية واستكمال متطلبات التقديم، للمنافسة على الجائزة والاستفادة من المزايا التي توفرها في دعم الابتكار وريادة الأعمال.

وكانت غرفة تجارة دمشق أطلقت في الـ16 من كانون الأول الماضي مسابقة سنوية للفوز بالجائزة، بهدف دعم طاقات الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع استثمارية وابتكارية واعدة.