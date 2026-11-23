الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ‏آل ثاني، هاتفياً اليوم الإثنين مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي جهود خفض التصعيد في المنطقة وضمان حرية الملاحة البحرية.

وذكرت الخارجية القطرية في بيان أن مباحثات الجانبين تناولت آخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية القطري ‏دعم بلاده للجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام في المنطقة. ويأتي هذا الاتصال في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تقودها قطر وباكستان بدعم ومشاركة من دول إقليمية سعياً لضمان أمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز ولتسوية الملفات العالقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات المفروضة على طهران.