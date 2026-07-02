منتخب الولايات المتحدة يبلغ دور الـ16 في مونديال 2026 بفوزه على البوسنة والهرسك

UP1EM7205AZ1V 1782957331 منتخب الولايات المتحدة يبلغ دور الـ16 في مونديال 2026 بفوزه على البوسنة والهرسك

واشنطن-سانا‎ ‎

تأهل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، عقب فوزه على منتخب البوسنة والهرسك ‏بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الخميس، على ملعب سان فرانسيسكو، ضمن منافسات دور الـ32.‏

وافتتح فولارين بالوغون التسجيل للمنتخب الأمريكي في الدقيقة الـ45، قبل أن يتلقى بطاقة حمراء في الدقيقة الـ64، ليكمل ‏منتخب بلاده اللقاء بعشرة لاعبين.‏

ورغم النقص العددي، نجح المنتخب الأمريكي في تعزيز تقدمه بهدف ثان سجله مالك تيلمان في الدقيقة الـ82، فيما كثّف ‏منتخب البوسنة والهرسك محاولاته لتقليص الفارق، دون أن يتمكن من هز الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الولايات المتحدة ‏بثنائية نظيفة.‏

وبهذه النتيجة، يضرب المنتخب الأمريكي موعداً مع منتخب بلجيكا في دور الـ16، في مباراة يغيب عنها بالوغون بسبب ‏الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء.‏

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