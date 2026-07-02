منتخب الولايات المتحدة يبلغ دور الـ16 في مونديال 2026 بفوزه على البوسنة والهرسك

واشنطن-سانا
تأهل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، عقب فوزه على منتخب البوسنة والهرسك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الخميس، على ملعب سان فرانسيسكو، ضمن منافسات دور الـ32.
وافتتح فولارين بالوغون التسجيل للمنتخب الأمريكي في الدقيقة الـ45، قبل أن يتلقى بطاقة حمراء في الدقيقة الـ64، ليكمل منتخب بلاده اللقاء بعشرة لاعبين.
ورغم النقص العددي، نجح المنتخب الأمريكي في تعزيز تقدمه بهدف ثان سجله مالك تيلمان في الدقيقة الـ82، فيما كثّف منتخب البوسنة والهرسك محاولاته لتقليص الفارق، دون أن يتمكن من هز الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الولايات المتحدة بثنائية نظيفة.
وبهذه النتيجة، يضرب المنتخب الأمريكي موعداً مع منتخب بلجيكا في دور الـ16، في مباراة يغيب عنها بالوغون بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء.