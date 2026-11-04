أكثر من 2.2 مليون طن من البضائع المنقولة داخل سوريا وخارجها خلال ‏تشرين الأول

دمشق-سانا
بلغ إجمالي كمية البضائع المنقولة داخل سوريا وخارجها خلال شهر تشرين الأول الماضي، مليونين و243 ألفاً و588 طناً، نقلتها 172 ألفاً و848 سيارة شحن، وفق بيانات مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل.
وأوضح مدير مديرية تنظيم نقل البضائع خالد كسحة في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأربعاء، أن كمية البضائع المنقولة داخل سوريا بلغت مليوناً و632 ألفاً و344 طناً، بينما وصلت كمية البضائع المنقولة خارج سوريا إلى 611 ألفاً و244 طناً، خلال الفترة الممتدة من الأول حتى الحادي والثلاثين من تشرين الأول الماضي.
أكثر من 172 ألف سيارة شحن
وبيّن كسحة أن عدد سيارات الشحن المحملة داخل سوريا، بلغ 152 ألفاً و473 سيارة، مقابل 20 ألفاً و375 سيارة محملة خارج سوريا، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم العمل الذي تتولاه المديرية في متابعة حركة نقل البضائع وتنظيمها، سواء على الطرقات الداخلية أو في حركة النقل المرتبطة بالخارج.
وأكد أن تنظيم حركة نقل البضائع يتطلب متابعة مستمرة لحركة الشاحنات وأوزان حمولاتها، بما يضمن الالتزام بالضوابط المعتمدة، ويسهم في الحد من الحمولات الزائدة التي تشكل ضغطاً على الطرق والجسور، وتؤثر في سلامة البنية التحتية وكفاءة استخدامها.
60 نقطة مراقبة و48 قباناً ثابتاً ومتحركاً
وأشار كسحة إلى أن المديرية سجلت خلال تشرين الأول 60 نقطة مراقبة على الطرقات، ونفذت أعمال الرقابة من خلال 48 قباناً ثابتاً ومتحركاً، بهدف متابعة أوزان الشاحنات والتحقق من مطابقة حمولاتها للمعايير المحددة.
وشدد كسحة على أهمية تعزيز الرقابة على محاور نقل البضائع، باعتبارها جزءاً أساسياً من تنظيم قطاع الشحن، وحماية شبكة الطرق من الأضرار الناجمة عن تجاوز الأوزان المسموح بها، فضلاً عن الإسهام في رفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق انسيابية حركة النقل.
تنظيم حركة الشحن ودعم النشاط التجاري
وأكد كسحة أن تنظيم نقل البضائع يمثل ركيزة أساسية في دعم النشاط التجاري وتأمين انسيابية انتقال السلع بين المحافظات، مشيراً إلى أن كفاءة هذا القطاع ترتبط بتسهيل حركة التبادل التجاري وتلبية احتياجات الأسواق، فضلاً عن تعزيز دور سوريا في حركة النقل والترانزيت الإقليمية.
وتواصل وزارة النقل من خلال مديرية تنظيم نقل البضائع، متابعة مؤشرات حركة الشحن والرقابة على عمليات النقل، في إطار تنظيم القطاع وتحسين كفاءة الخدمات المرتبطة به.
يشار إلى أن كميات البضائع المنقولة داخل سوريا وخارجها بلغت 25 مليوناً و276 ألفاً و666 طناً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، منها 22 مليوناً و771 ألفاً و640 طناً داخل البلاد، ومليونان و505 آلاف و26 طناً خارجها، وفق بيانات مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل.