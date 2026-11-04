أكثر من 2.2 مليون طن من البضائع المنقولة داخل سوريا وخارجها خلال ‏تشرين الأول

‏ ‏دمشق-سانا‏

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بلغ إجمالي كمية البضائع المنقولة داخل سوريا وخارجها خلال شهر تشرين ‏الأول الماضي، مليونين و243 ألفاً و588 طناً، نقلتها 172 ألفاً و848 سيارة ‏شحن، وفق بيانات مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل.‏

وأوضح مدير مديرية تنظيم نقل البضائع خالد كسحة في تصريح لمراسلة ‏سانا اليوم الأربعاء، أن كمية البضائع المنقولة داخل سوريا بلغت مليوناً ‏و632 ألفاً و344 طناً، بينما وصلت كمية البضائع المنقولة خارج سوريا إلى ‌‏611 ألفاً و244 طناً، خلال الفترة الممتدة من الأول حتى الحادي والثلاثين ‏من تشرين الأول الماضي.‏

أكثر من 172 ألف سيارة شحن

وبيّن كسحة أن عدد سيارات الشحن المحملة داخل سوريا، بلغ 152 ألفاً ‏و473 سيارة، مقابل 20 ألفاً و375 سيارة محملة خارج سوريا، لافتاً إلى أن ‏هذه الأرقام تعكس حجم العمل الذي تتولاه المديرية في متابعة حركة نقل ‏البضائع وتنظيمها، سواء على الطرقات الداخلية أو في حركة النقل المرتبطة ‏بالخارج.‏

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وأكد أن تنظيم حركة نقل البضائع يتطلب متابعة مستمرة لحركة الشاحنات ‏وأوزان حمولاتها، بما يضمن الالتزام بالضوابط المعتمدة، ويسهم في الحد ‏من الحمولات الزائدة التي تشكل ضغطاً على الطرق والجسور، وتؤثر في ‏سلامة البنية التحتية وكفاءة استخدامها.‏

‏60 نقطة مراقبة و48 قباناً ثابتاً ومتحركاً

وأشار كسحة إلى أن المديرية سجلت خلال تشرين الأول 60 نقطة مراقبة ‏على الطرقات، ونفذت أعمال الرقابة من خلال 48 قباناً ثابتاً ومتحركاً، ‏بهدف متابعة أوزان الشاحنات والتحقق من مطابقة حمولاتها للمعايير ‏المحددة.‏

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وشدد كسحة على أهمية تعزيز الرقابة على محاور نقل البضائع، باعتبارها ‏جزءاً أساسياً من تنظيم قطاع الشحن، وحماية شبكة الطرق من الأضرار ‏الناجمة عن تجاوز الأوزان المسموح بها، فضلاً عن الإسهام في رفع ‏مستوى السلامة المرورية وتحقيق انسيابية حركة النقل.‏

تنظيم حركة الشحن ودعم النشاط التجاري

وأكد كسحة أن تنظيم نقل البضائع يمثل ركيزة أساسية في دعم النشاط ‏التجاري وتأمين انسيابية انتقال السلع بين المحافظات، مشيراً إلى أن كفاءة ‏هذا القطاع ترتبط بتسهيل حركة التبادل التجاري وتلبية احتياجات الأسواق، ‏فضلاً عن تعزيز دور سوريا في حركة النقل والترانزيت الإقليمية.‏

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وتواصل وزارة النقل من خلال مديرية تنظيم نقل البضائع، متابعة مؤشرات ‏حركة الشحن والرقابة على عمليات النقل، في إطار تنظيم القطاع وتحسين ‏كفاءة الخدمات المرتبطة به.‏

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يشار إلى أن كميات البضائع المنقولة داخل سوريا وخارجها بلغت 25 ‏مليوناً و276 ألفاً و666 طناً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ‏منها 22 مليوناً و771 ألفاً و640 طناً داخل البلاد، ومليونان و505 آلاف ‏و26 طناً خارجها، وفق بيانات مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل.‏