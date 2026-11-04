“يوروستات”: أسعار الطاقة ترفع التضخم في منطقة اليورو 4%



بروكسل -سانا



قال مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” اليوم الأربعاء: إن معدل التضخم ارتفع في منطقة اليورو إلى 4% في تشرين الأول الماضي، مسجّلاً أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار الطاقة جرّاء التصعيد في الشرق الأوسط.



وذكر المكتب في تقدير أولي نقلته وكالة فرانس برس، أن معدّل ارتفاع أسعار الطاقة بلغ 20,8% في تشرين الأول الماضي، مقابل 18,9% في الشهر السابق.



وأوضح أن “وتيرة ارتفاع الأسعار في الدول الـ 21 التي تعتمد اليورو، تسارعت بعدما بلغ معدل التضخم 3,8% في أيلول الماضي”.



وأشارت البيانات إلى أن “هذا أعلى معدّل تضخم تسجّله منطقة اليورو منذ أيلول 2023″، حيث تسببت الحرب الروسية الأوكرانية بقفزة غير مسبوقة في الأسعار بالمنطقة.



كما تسارعت أيضاً وتيرة ارتفاع أسعار الخدمات والموادّ الغذائية بشكل طفيف، إذ ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3,3% مقابل 3,2% في أيلول، وأسعار المواد الغذائية بنسبة 1,6% مقابل 1,3% في الشهر السابق.



وكانت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفعت في الـ 26 من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 97 يورو للميغاواط الساعي، للمرة الأولى منذ عام 2022، وسط مخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الطلب ‏خلال فصل الشتاء المقبل، في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط.‏