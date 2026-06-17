البرتغال والكونغو الديمقراطية يتعادلان في افتتاح مشوارهما بكأس العالم 2026‏

هيوستن-سانا‏

تعادل منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم ‌‏2026، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب “إن آر جي” بمدينة هيوستن الأمريكية، ضمن منافسات ‏الجولة الأولى للمجموعة الحادية عشرة.‏

وسجلت البرتغال هدفها المبكر في الدقيقة السادسة عبر جواو نيفيز برأسية استقرت في الزاوية، ‏قبل أن يهدد منتخب الكونغو مرمى منافسه بتسديدة يوان ويسا في الدقيقة العاشرة.

وشهد الشوط الأول بطاقتين صفراوين لكل من البرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقيقة 13 ‏والكونغولي شانسيل مبيمبا في الدقيقة 32، قبل أن يدرك الكونغو التعادل عبر يوان ويسا في ‏الدقيقة 45+5، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.‏

وفي الشوط الثاني فرضت البرتغال استحواذها وتبادل الفريقان الهجمات، حيث منع دفاع الكونغو ‏كريستيانو رونالدو من التسجيل في الدقيقة 73، فيما أهدر سيدريك باكامبو فرصة ثمينة للكونغو ‏في الدقيقة 77 بعد أن مرت كرته بجوار القائم، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.‏

وتضم المجموعة الحادية عشرة، إلى جانب البرتغال والكونغو الديمقراطية، منتخبي كولومبيا ‏وأوزبكستان.‌‎.‎