البرتغال والكونغو الديمقراطية يتعادلان في افتتاح مشوارهما بكأس العالم 2026‏

هيوستن-سانا
تعادل منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب “إن آر جي” بمدينة هيوستن الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الحادية عشرة.
وسجلت البرتغال هدفها المبكر في الدقيقة السادسة عبر جواو نيفيز برأسية استقرت في الزاوية، قبل أن يهدد منتخب الكونغو مرمى منافسه بتسديدة يوان ويسا في الدقيقة العاشرة.
وشهد الشوط الأول بطاقتين صفراوين لكل من البرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقيقة 13 والكونغولي شانسيل مبيمبا في الدقيقة 32، قبل أن يدرك الكونغو التعادل عبر يوان ويسا في الدقيقة 45+5، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.
وفي الشوط الثاني فرضت البرتغال استحواذها وتبادل الفريقان الهجمات، حيث منع دفاع الكونغو كريستيانو رونالدو من التسجيل في الدقيقة 73، فيما أهدر سيدريك باكامبو فرصة ثمينة للكونغو في الدقيقة 77 بعد أن مرت كرته بجوار القائم، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.
وتضم المجموعة الحادية عشرة، إلى جانب البرتغال والكونغو الديمقراطية، منتخبي كولومبيا وأوزبكستان..