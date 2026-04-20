افتتاح صالة الفيحاء الرياضية لكرة السلة بمباراة كرنفالية بين منتخبي سوريا ولبنان

دمشق-سانا

بمباراة كرنفالية جمعت منتخبي سوريا ولبنان، انطلقت أولى المباريات في صالة الفيحاء الرياضية لكرة السلة بدمشق بحلتها الجديدة بعد عملية تأهيل شاملة نقلتها إلى مصاف أهم الصالات التي تجعلها جاهزة لاستضافة كبرى بطولات كرة السلة.

ووسط أجواء حماسية عالية بدأت المباراة، وقدم الفريقان مهارات تكتيكية أمتعت عشاق كرة السلة من خلال التسديدات من داخل القوس وخارجه، حيث انتهى النصف الأول بتقدم منتخب لبنان 65/ 39 نقطة، واستمرت الإثارة في النصف الثاني رغم الطابع الودي الذي اتسمت به المباراة التي انتهت بفوز المنتخب اللبناني بنتيجة 110 / 73 نقطة.

وخضعت الصالة خلال الفترة الماضية لعملية تأهيل شاملة في الجوانب الفنية والخدمية، حيث شملت أعمال التأهيل تجديد أرضية الملعب وفق المعايير الدولية المعتمدة، وصيانة المدرجات مع إعادة تنظيمها، وتحديث نظام الإنارة، ولوحات النتيجة بما يتوافق مع الأنظمة الحديثة، لتقديم عرض واضح للنتائج والتوقيت والإحصاءات، وتحسين المداخل والمخارج والممرات الداخلية، وتأهيل غرف تبديل الملابس الخاصة باللاعبين والحكام، وتطوير بعض المرافق المرتبطة باستقبال الجماهير والإعلاميين.