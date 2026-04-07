بايرن ميونيخ يهزم ريال مدريد وآرسنال يتجاوز سبورتنغ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مدريد-سانا

تجاوز بايرن ميونيخ الألماني، مضيفه ريال مدريد الإسباني بهدفين لواحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وافتتح الكولومبي لويس دياز، التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة 41، وضاعف الإنكليزي هاري كين النتيجة للفريق الضيف في الدقيقة 46، فيما قلّص الفرنسي كيليان مبابي الفارق لمصلحة أصحاب الأرض في الدقيقة 74.

وستُجرى مواجهة الإياب يوم الأربعاء المقبل في ميونيخ، حيث تبدو حظوظ بايرن صاحب الأرض والجمهور أوفر للعبور إلى نصف نهائي البطولة.

وفي مباراة ثانية ضمن الدور ذاته قطع آرسنال الإنكليزي، شوطاً كبيراً في مشوار التأهل إلى نصف النهائي بفوزه على مضيفه سبورتينغ البرتغالي بهدف نظيف.

وفرض الألماني كاي هافيرتز نفسه نجماً للمواجهة بتوقيعه على الهدف الوحيد في الدقيقة (90+1).

وتُجرى مواجهة الإياب الأربعاء المقبل على ملعب الـ”الإمارات.