الأربعاء 4 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: القنيطرة تحيي يوم البيئة الوطني بحملة تشجير وتكريم 116 عامل نظافة
بحث
بحث
sana-logo-mobile

القنيطرة تحيي يوم البيئة الوطني بحملة تشجير وتكريم 116 عامل نظافة

٢٠٢٦١١٠٤ ١١٠٩٣٠ القنيطرة تحيي يوم البيئة الوطني بحملة تشجير وتكريم 116 عامل نظافة
فعالية بيئية ومجتمعية ‏في حديقة الجولان البيئية بالقنيطرة 4-11-2026 -سانا

القنيطرة-سانا

أحيت محافظة القنيطرة اليوم الأربعاء، يوم البيئة الوطني بفعالية بيئية ومجتمعية أقيمت ‏في حديقة الجولان البيئية، وتضمنت حملة تشجير وتكريم 116 عاملاً من عمال ‏النظافة، تقديراً لجهودهم في الحفاظ على نظافة المحافظة ومظهرها الحضاري، وذلك ‏بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية.‏

أشجار ملائمة للبيئة

الدكتور بهاء الرهبان عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة و البيئة القنيطرة تحيي يوم البيئة الوطني بحملة تشجير وتكريم 116 عامل نظافة

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة والبيئة برهان الرهبان، أن الفعالية تجسد ‏التكاتف المجتمعي للحفاظ على البيئة وجمالية المحافظة، مشيراً إلى أن تكريم عمال ‏النظافة يأتي تقديراً لدورهم في حماية الصحة العامة.‏

وأوضح الرهبان أن حملة التشجير ركزت على اختيار أنواع حراجية تتلاءم مع ‏الظروف البيئية والمناخية في المحافظة، بما يضمن استدامتها وقدرتها على التكيف مع ‏الظروف الجوية.‏

تكريم عمال النظافة

٢٠٢٦١١٠٤ ١١١١١٦ القنيطرة تحيي يوم البيئة الوطني بحملة تشجير وتكريم 116 عامل نظافة

من جانبه، أوضح مدير بيئة القنيطرة علي إبراهيم أن الفعالية شهدت تكريم 116 ‏عاملاً من عمال النظافة، تقديراً لعطائهم وجهودهم المستمرة، مبيناً أن حملة التشجير ‏في حديقة الجولان جاءت استجابة للحملة الوطنية التي أطلقتها وزارتا الإدارة المحلية ‏والزراعة، بهدف زيادة المساحات الخضراء وتعزيز الوعي البيئي لدى مختلف شرائح ‏المجتمع.‏

مسؤولية مجتمعية

محمد السعيد مدير المنطقة الشمالية القنيطرة تحيي يوم البيئة الوطني بحملة تشجير وتكريم 116 عامل نظافة

بدوره، لفت مدير المنطقة الشمالية محمد السعيد إلى الأبعاد الأخلاقية والتربوية ‏والروحية للمناسبة، مؤكداً أن الحفاظ على نظافة البيئة وإعمار الأرض مسؤولية ‏إنسانية وأخلاقية تنسجم مع القيم الدينية والتراثية.‏

وأكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة حسين النادر أن المشاركة في الفعالية تنطلق من ‏الإيمان بأهمية الدور المجتمعي في بناء الوطن، مشيراً إلى أن التنمية المستدامة لا ‏تقتصر على الاستثمار والصناعة والتجارة، بل تتطلب مشاركة مختلف الفعاليات في ‏حماية البيئة والحفاظ عليها.‏

وتشكل مناسبة يوم البيئة الوطني فرصة لتعزيز المبادرات الحكومية والأهلية في ‏مجالات التشجير وإعادة تأهيل الغابات والحدائق ونشر الوعي البيئي، وتقدير جهود ‏العاملين في الحفاظ على نظافة المدن والبلدات والمظهر الحضاري في سوريا.‏

٢٠٢٦١١٠٤ ١١٠٨٠٦ القنيطرة تحيي يوم البيئة الوطني بحملة تشجير وتكريم 116 عامل نظافة
٢٠٢٦١١٠٤ ١١٠٨٢١ القنيطرة تحيي يوم البيئة الوطني بحملة تشجير وتكريم 116 عامل نظافة
٢٠٢٦١١٠٤ ١١١١٠١ القنيطرة تحيي يوم البيئة الوطني بحملة تشجير وتكريم 116 عامل نظافة
٢٠٢٦١١٠٤ ١١١٩٣٩ القنيطرة تحيي يوم البيئة الوطني بحملة تشجير وتكريم 116 عامل نظافة
٢٠٢٦١١٠٤ ١١٢٢١٠ القنيطرة تحيي يوم البيئة الوطني بحملة تشجير وتكريم 116 عامل نظافة
٢٠٢٦١١٠٤ ١١٣٣٣٣ القنيطرة تحيي يوم البيئة الوطني بحملة تشجير وتكريم 116 عامل نظافة
٢٠٢٦١١٠٤ ١١٣٤١٦ القنيطرة تحيي يوم البيئة الوطني بحملة تشجير وتكريم 116 عامل نظافة
مهرجان “وطن” ينطلق في طرطوس بفعاليات متنوعة تجمع الترفيه والثقافة والتسوق
لحماية المنتج المحلي وجذب المستثمرين… الهيئة العامة للمنافذ البرية ‏والبحرية تصدر نشرة رسوم جمركية موحدة ‏
نقص الخدمات الطبية في مشفى هجين بريف دير الزور يفاقم معاناة الأهالي ‏
افتتاح مدرسة بشقاتين بريف حلب الغربي بعد إعادة تأهيلها
جلسة توعية في حمص حول دمج ذوي الإعاقة في المجتمع
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار