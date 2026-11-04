القنيطرة تحيي يوم البيئة الوطني بحملة تشجير وتكريم 116 عامل نظافة

القنيطرة-سانا
أحيت محافظة القنيطرة اليوم الأربعاء، يوم البيئة الوطني بفعالية بيئية ومجتمعية أقيمت في حديقة الجولان البيئية، وتضمنت حملة تشجير وتكريم 116 عاملاً من عمال النظافة، تقديراً لجهودهم في الحفاظ على نظافة المحافظة ومظهرها الحضاري، وذلك بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية.
أشجار ملائمة للبيئة
أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة والبيئة برهان الرهبان، أن الفعالية تجسد التكاتف المجتمعي للحفاظ على البيئة وجمالية المحافظة، مشيراً إلى أن تكريم عمال النظافة يأتي تقديراً لدورهم في حماية الصحة العامة.
وأوضح الرهبان أن حملة التشجير ركزت على اختيار أنواع حراجية تتلاءم مع الظروف البيئية والمناخية في المحافظة، بما يضمن استدامتها وقدرتها على التكيف مع الظروف الجوية.
تكريم عمال النظافة
من جانبه، أوضح مدير بيئة القنيطرة علي إبراهيم أن الفعالية شهدت تكريم 116 عاملاً من عمال النظافة، تقديراً لعطائهم وجهودهم المستمرة، مبيناً أن حملة التشجير في حديقة الجولان جاءت استجابة للحملة الوطنية التي أطلقتها وزارتا الإدارة المحلية والزراعة، بهدف زيادة المساحات الخضراء وتعزيز الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع.
مسؤولية مجتمعية
بدوره، لفت مدير المنطقة الشمالية محمد السعيد إلى الأبعاد الأخلاقية والتربوية والروحية للمناسبة، مؤكداً أن الحفاظ على نظافة البيئة وإعمار الأرض مسؤولية إنسانية وأخلاقية تنسجم مع القيم الدينية والتراثية.
وأكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة حسين النادر أن المشاركة في الفعالية تنطلق من الإيمان بأهمية الدور المجتمعي في بناء الوطن، مشيراً إلى أن التنمية المستدامة لا تقتصر على الاستثمار والصناعة والتجارة، بل تتطلب مشاركة مختلف الفعاليات في حماية البيئة والحفاظ عليها.
وتشكل مناسبة يوم البيئة الوطني فرصة لتعزيز المبادرات الحكومية والأهلية في مجالات التشجير وإعادة تأهيل الغابات والحدائق ونشر الوعي البيئي، وتقدير جهود العاملين في الحفاظ على نظافة المدن والبلدات والمظهر الحضاري في سوريا.