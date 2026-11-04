القنيطرة تحيي يوم البيئة الوطني بحملة تشجير وتكريم 116 عامل نظافة

القنيطرة-سانا

أحيت محافظة القنيطرة اليوم الأربعاء، يوم البيئة الوطني بفعالية بيئية ومجتمعية أقيمت ‏في حديقة الجولان البيئية، وتضمنت حملة تشجير وتكريم 116 عاملاً من عمال ‏النظافة، تقديراً لجهودهم في الحفاظ على نظافة المحافظة ومظهرها الحضاري، وذلك ‏بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية.‏

أشجار ملائمة للبيئة

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة والبيئة برهان الرهبان، أن الفعالية تجسد ‏التكاتف المجتمعي للحفاظ على البيئة وجمالية المحافظة، مشيراً إلى أن تكريم عمال ‏النظافة يأتي تقديراً لدورهم في حماية الصحة العامة.‏

وأوضح الرهبان أن حملة التشجير ركزت على اختيار أنواع حراجية تتلاءم مع ‏الظروف البيئية والمناخية في المحافظة، بما يضمن استدامتها وقدرتها على التكيف مع ‏الظروف الجوية.‏

تكريم عمال النظافة

من جانبه، أوضح مدير بيئة القنيطرة علي إبراهيم أن الفعالية شهدت تكريم 116 ‏عاملاً من عمال النظافة، تقديراً لعطائهم وجهودهم المستمرة، مبيناً أن حملة التشجير ‏في حديقة الجولان جاءت استجابة للحملة الوطنية التي أطلقتها وزارتا الإدارة المحلية ‏والزراعة، بهدف زيادة المساحات الخضراء وتعزيز الوعي البيئي لدى مختلف شرائح ‏المجتمع.‏

مسؤولية مجتمعية

بدوره، لفت مدير المنطقة الشمالية محمد السعيد إلى الأبعاد الأخلاقية والتربوية ‏والروحية للمناسبة، مؤكداً أن الحفاظ على نظافة البيئة وإعمار الأرض مسؤولية ‏إنسانية وأخلاقية تنسجم مع القيم الدينية والتراثية.‏

وأكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة حسين النادر أن المشاركة في الفعالية تنطلق من ‏الإيمان بأهمية الدور المجتمعي في بناء الوطن، مشيراً إلى أن التنمية المستدامة لا ‏تقتصر على الاستثمار والصناعة والتجارة، بل تتطلب مشاركة مختلف الفعاليات في ‏حماية البيئة والحفاظ عليها.‏

وتشكل مناسبة يوم البيئة الوطني فرصة لتعزيز المبادرات الحكومية والأهلية في ‏مجالات التشجير وإعادة تأهيل الغابات والحدائق ونشر الوعي البيئي، وتقدير جهود ‏العاملين في الحفاظ على نظافة المدن والبلدات والمظهر الحضاري في سوريا.‏