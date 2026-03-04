أتلتيكو مدريد يتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا رغم خسارته أمام برشلونة

مدريد-سانا

تأهل نادي أتلتيكو مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، رغم خسارته أمام برشلونة بثلاثة أهداف دون رد في إياب الدور نصف النهائي، مستفيداً من فوزه ذهاباً بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وسجل أهداف برشلونة كل من مارك بيرنال في الدقيقة 29، ورافينيا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء، وأضاف بيرنال الهدف الثالث في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وحسم أتلتيكو بطاقة العبور إلى النهائي بمجموع المباراتين (4-3)، ليضرب موعداً في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة أتلتيك بلباو وريال سوسيداد.