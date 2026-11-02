‏”بروجكت سوريا 2026″ يناقش في يومه الأول أولويات ‏التعافي وإعادة الإعمار

دمشق-سانا

تركزت الجلسات في اليوم الأول من معرض ومؤتمر “بروجكت ‏سوريا 2026” للبناء والتشييد والتطوير العقاري على بحث ‏أولويات إعادة الإعمار والتعافي في سوريا، والفرص ‏الاستثمارية المتاحة لإقامة شراكات دولية ونقل الخبرات ‏والتقنيات الحديثة في قطاع البناء والتشييد، ودورها في دعم ‏الصناعة وتنشيط القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تطوير ‏المهارات والكفايات ومواءمة برامج التدريب مع احتياجات ‏سوق العمل. ‏

وناقش المشاركون متطلبات تهيئة بيئة آمنة لإعادة الإعمار، ‏من خلال إدارة مخاطر الذخائر المتفجرة التي خلفها النظام ‏البائد، وفرص الاستثمار والتطوير في قطاع الضيافة، إضافة ‏إلى سبل إعادة البناء بصورة أفضل، عبر تطوير بنية تحتية ‏قادرة على مواجهة التغيرات المناخية، وتحسين جودة البناء، ‏وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز القدرات المهنية ‏اللازمة لمرحلة التعافي.

استكمال المشاريع السكنية المتعثرة وإطلاق أخرى جديدة ‏

مدير عام المؤسسة العامة للإسكان تمام الدبل ذكر خلال ‏مشاركته بالمؤتمر، أن المؤسسة العامة للإسكان تعمل على ‏استكمال المشاريع السكنية المتعثرة وإطلاق مشاريع جديدة، ‏ضمن استراتيجية تستهدف تحديد أولويات التنفيذ وتحقيق ‏العدالة المكانية في توزيع المشاريع بين المحافظات، مع ‏إعطاء الأولوية للمشاريع ذات نسب الإنجاز المرتفعة.

وقال الدبل: إن العمل جار على استكمال 9 مشاريع من أصل ‌‏33 مشروعاً في مختلف المحافظات، وإن المؤسسة أنجزت ‏أكثر من 2500 مسكن خلال عام 2026، بالتوازي أعدت ‏استراتيجية للعام 2027، مع إطلاق مشاريع سكنية جديدة، ‏منها مشروع “النهضة السكني” في محافظة إدلب قبل نحو ‏شهر، ويضم قرابة 3 آلاف وحدة سكنية، مع التحضير ‏لإطلاق مشاريع أخرى خلال الأشهر المقبلة.‏

ولفت الدبل، إلى أن المؤسسة تسعى إلى تأمين الموارد ‏اللازمة لاستكمال المشاريع المتعثرة وإطلاق مشاريع جديدة ‏من خلال استثمار أصول الوزارة وتعزيز الشراكات مع ‏الشركات المحلية والأجنبية.

‏ ترميم 200 مدرسة ‏

نائب ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في ‏سوريا لورانس أوندو، أوضح في تصريح لمراسلة سانا، أن ‏المنظمة تعمل بالتعاون مع الحكومة السورية على ترميم 200 ‏مدرسة مع نهاية العام الجاري بكلفة 20 مليون دولار.‏

وأشار أوندو، إلى أن “يونيسف” أعادت تأهيل 256 مركزاً ‏صحياً في سوريا بكلفة 24 مليون دولار، وزودتها ‏بمنظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إعادة تأهيل الأنظمة ‏المائية، مبيناً أن عودة أكثر من مليوني نازح داخلياً و1.8 ‏مليون لاجئ منذ 8 كانون الأول 2024 تفرض ضغوطاً ‏إضافية على الخدمات، ما يستدعي توسيع الشراكات مع ‏القطاع الخاص، إذ لا يكفي التمويل الإنساني وحده لتلبية ‏احتياجات الاستثمار في الأمن الغذائي. ‏

دعم الاستثمار في الأمن الغذائي والبنية التحتية

من جانبها، رأت الممثلة والمديرة القطرية لبرنامج الأغذية ‏العالمي في سوريا ماريان وارد في تصريح مماثل، أن ‏معرض “بروجكت سوريا 2026” يشكل منصة مهمة تجمع ‏الجهات الحكومية والقطاع الخاص ووكالات الأمم المتحدة ‏والمؤسسات المالية الدولية، وتتيح تعزيز التعاون وتنسيق ‏الجهود لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا.‏

وأوضحت وارد، أن البرنامج يعمل على حشد الدعم ‏للاستثمار في الأمن الغذائي والبنية التحتية اللوجستية ‏المرتبطة به، لما لهما من أهمية في دعم الاقتصاد السوري، ‏مشيرة إلى أن قطاع الغذاء كان من المحركات الرئيسية ‏للاقتصاد السوري، وأن الاستثمار فيه يمكن أن يعزز قدرة ‏سوريا على تلبية احتياجات سكانها الغذائية، واستعادة دورها ‏في توفير الغذاء للمنطقة.‏

تحويل التعافي إلى تنمية مستدامة

نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “‏UNDP‏” ‏في سوريا روحي أفغاني، كشف في تصريح مماثل، أن أكثر ‏من 3.5 ملايين سوري عادوا إلى البلاد خلال نحو عامين، ما ‏يعزز فرص تحويل التعافي إلى تنمية مستدامة.‏

وأضاف أفغاني: “يوجد نحو 16.6 مليون شخص في سوريا ‏ما زالوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، ما يجعل الاستثمار ‏في التعافي والتنمية ضرورة ملحة في ظل تراجع التمويل ‏الإنساني”، معتبراً أن تحويل التعافي إلى تنمية مستدامة ‏يتطلب تطوير التشريعات وتعزيز قدرات المؤسسات وتوفير ‏أنظمة مالية تتيح الوصول إلى الفرص الاقتصادية ‏والاجتماعية.‏

وتستمر فعاليات معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026″، ‏حتى الخامس من شهر تشرين الثاني الجاري، بمشاركة أكثر ‏من 150 شركة محلية وأجنبية متخصصة في مجال البناء ‏والتشييد والتطوير العقاري من 12 دولة. ‏