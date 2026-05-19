أرسنال يفوز على بيرنلي‎ ‎مقترباً من حسم لقب الدوري ‏الإنكليزي الممتاز‏

لندن-سانا
اقترب أرسنال من حسم لقب الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم بفوزه على بيرنلي بهدف دون مقابل في الجولة 37 وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات في لندن.
وسجل هدف أرسنال الوحيد كاي هافرتيس في الدقيقة 37.
ويتمنى أرسنال تعثر مانشستر سيتي الذي سيلعب غداً أمام بورنموث لضمان لقب البريميرليغ قبل جولة واحدة من نهاية الدوري .
وبهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 82 نقطة في صدارة جدول الترتيب، وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، فيما هبط بيرنلي إلى دوري الدرجة الأولى بعد احتلاله المركز 19 برصيد 21 نقطة.