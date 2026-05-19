أرسنال يفوز على بيرنلي‎ ‎مقترباً من حسم لقب الدوري ‏الإنكليزي الممتاز‏

لندن-سانا‏

اقترب أرسنال من حسم لقب الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة ‏القدم بفوزه على بيرنلي بهدف دون مقابل في الجولة 37 وذلك ‏في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات في لندن‎.‎

وسجل هدف أرسنال الوحيد كاي هافرتيس في الدقيقة 37‌‎.‎

ويتمنى أرسنال تعثر مانشستر سيتي الذي سيلعب غداً أمام ‏بورنموث لضمان لقب البريميرليغ قبل جولة واحدة من نهاية ‏الدوري‎ . ‎

وبهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 82 نقطة في صدارة ‏جدول الترتيب، وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر ‏سيتي، فيما هبط بيرنلي إلى دوري الدرجة الأولى بعد احتلاله ‏المركز 19 برصيد 21 نقطة‎.‎

