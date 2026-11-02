مديرية الصحة في الحسكة تتسلم تجهيزات ومعدات طبية

الحسكة-سانا
تسلّمت مديرية الصحة في محافظة الحسكة، اليوم الإثنين، شحنة من التجهيزات والمعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة، بدعم من الهلال الأحمر القطري، بهدف تعزيز إمكانات المنشآت الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأوضح مدير صحة الحسكة خالد الخالد لـ سانا، أن الشحنة تضم أجهزة مخبرية وأجهزة للتعقيم وغسيل الكلى، إضافة إلى أجهزة ومستلزمات طبية متنوعة، مشيراً إلى أهمية هذه التجهيزات في تعزيز القدرات التشخيصية والعلاجية ورفع جاهزية المؤسسات الصحية لتلبية احتياجات المرضى.
وأشار الخالد إلى أهمية دعم وزارة الصحة للقطاع الصحي في المحافظة، واستمرار التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية لتطوير الخدمات الطبية وتحسين جودتها.
وتواصل مديرية الصحة في الحسكة جهودها لإعادة تفعيل المراكز الصحية في مختلف مناطق المحافظة، ورفد المشافي بالكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية وتحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.