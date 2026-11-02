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مديرية الصحة في الحسكة تتسلم تجهيزات ومعدات طبية

885185469 1437628945124952 7558807007583359234 n مديرية الصحة في الحسكة تتسلم تجهيزات ومعدات طبية
مديرية صحة الحسكة

الحسكة-سانا‏

تسلّمت مديرية الصحة في محافظة الحسكة، اليوم الإثنين، شحنة من ‏التجهيزات والمعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة، بدعم من الهلال ‏الأحمر القطري، بهدف تعزيز إمكانات المنشآت الصحية وتحسين مستوى ‏الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.‏

وأوضح مدير صحة الحسكة خالد الخالد لـ سانا، أن الشحنة تضم أجهزة ‏مخبرية وأجهزة للتعقيم وغسيل الكلى، إضافة إلى أجهزة ومستلزمات طبية ‏متنوعة، مشيراً إلى أهمية هذه التجهيزات في تعزيز القدرات التشخيصية ‏والعلاجية ورفع جاهزية المؤسسات الصحية لتلبية احتياجات المرضى.‏

وأشار الخالد إلى أهمية دعم وزارة الصحة للقطاع الصحي في المحافظة، ‏واستمرار التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية لتطوير الخدمات الطبية ‏وتحسين جودتها.‏

وتواصل مديرية الصحة في الحسكة جهودها لإعادة تفعيل المراكز الصحية ‏في مختلف مناطق المحافظة، ورفد المشافي بالكوادر الطبية والتجهيزات ‏اللازمة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية وتحسين ‏مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.‏

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