إلغاء المرحلة الأخيرة من سباق إسبانيا للدراجات بسبب احتجاجات على مشاركة فريق إسرائيلي

مصدر الصورة EFE وكالة الأنباء الإسبانية

مدريد-سانا

أعلن منظمو سباق إسبانيا للدراجات الهوائية، إلغاء المرحلة الأخيرة منه، وإعلان فوز المتسابق الدنماركي يوناس فينغينغارد ، عقب مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، احتجاجاً على مشاركة فريق إسرائيلي في السباق.

وأزال المتظاهرون الحواجز المعدنية، ووقفوا على مسار السباق في عدة نقاط في المدينة، احتجاجاً على مشاركة فريق إسرائيلي، على خلفية العدوان الذي يشنه الاحتلال في قطاع غزة، فيما حاولت الشرطة إبعادهم.

وتعليقا على ما حدث قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز “اليوم يصادف نهاية سباق إسبانيا، نبدي احترامنا وتقديرنا للرياضيين وإعجابنا بالشعب الإسباني الذي ينشغل بقضايا عادلة مثل فلسطين”.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حرب إبادة جماعية منذ السابع من تشرين الأول عام 2023، أسفرت عن ارتقاء أكثر من 64 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 164 ألفاً.

