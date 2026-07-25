نجم الرأس الأخضر فوزينيا ينضم إلى كولو كولو التشيلي

سانتياغو-سانا

انضم حارس الرأس الأخضر خوسيمار خوسيه إيفورا دياس (فوزينيا)، أحد أبرز اللاعبين في المونديال الأخير، إلى كولو كولو التشيلي، حسب ما أعلن رئيس النادي أنيبال موسا.

وعبر موسا عن سعادته أمام الصحفيين قبل مباراة في البطولة المحلية، قائلاً: “سيصبح فوزينيا لاعباً في كولو كولو، وسيأتي إلى تشيلي في الأيام المقبلة للخضوع للفحوصات المعتادة، قبل تقديمه هنا في ملعب مونومنتال”.

وأضاف أنيبال موسا: “فوزينيا رياضياً، هو في حالة جيدة جداً، ولهذا تعاقدنا معه”.

وينتظر أن يصل الحارس إلى كولو كولو قادماً من نادي تشافيس، المنافس في الدرجة الثانية البرتغالية.

وكان فوزينيا أحد أبرز نجوم كأس العالم 2026، بأداء بطولي رغم بلوغه الأربعين عاماً، وخصوصاً في مباراة دور المجموعات أمام إسبانيا (0-0) المتوجة باللقب على حساب الأرجنتين.

وقاد فوزينيا منتخب الرأس الأخضر المذهل إلى دور الـ 32، حيث أرغم الأرجنتين بطلة 2022 على خوض شوطين إضافيين (3-2).

ولعب فوزينيا في كل من قبرص، وسلوفاكيا، ومولدافيا وأنغولا، قبل أن يوقع عقده الاحترافي الأول في السادسة والعشرين من عمره.