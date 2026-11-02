منح شعار “التاجر الملتزم” لفعاليات تجارية جديدة في طرطوس

طرطوس-سانا‏

منحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس شعار مبادرة ‌‏”التاجر الملتزم” لعدد من الفعاليات التجارية الجديدة، بعد التحقق من ‏استيفائها الشروط والمعايير المعتمدة.‏

وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس إبراهيم ‏الدغيم، لـ سانا اليوم الإثنين، أن دوريات حماية المستهلك وسلامة الغذاء ‏أجرت كشوفاً على الفعاليات المشاركة، حيث مُنحت الشعار للفعاليات ‏الملتزمة بالشروط، ورُفضت طلبات غير المستوفية، مع توضيح الملاحظات ‏والإرشادات اللازمة لمعالجتها، وإتاحة التقدم مجدداً بعد استكمال المتطلبات.‏

وأشار الدغيم إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الالتزام الطوعي بالأنظمة ‏التجارية، وتشجيع التجار على تحسين جودة السلع والخدمات، بما يعزز ‏الثقة بين التاجر والمستهلك، ويسهم في تنظيم الأسواق وحماية حقوق ‏المواطنين.‏

وكانت المبادرة قد أُطلقت في طرطوس في آب الماضي، لتعزيز الشراكة بين ‏الجهات المعنية والتجار، وتشجيع الالتزام بالأنظمة والضوابط التجارية، بما ‏يسهم في تنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلك.‏