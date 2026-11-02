منح شعار “التاجر الملتزم” لفعاليات تجارية جديدة في طرطوس

طرطوس-سانا
منحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس شعار مبادرة ”التاجر الملتزم” لعدد من الفعاليات التجارية الجديدة، بعد التحقق من استيفائها الشروط والمعايير المعتمدة.
وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس إبراهيم الدغيم، لـ سانا اليوم الإثنين، أن دوريات حماية المستهلك وسلامة الغذاء أجرت كشوفاً على الفعاليات المشاركة، حيث مُنحت الشعار للفعاليات الملتزمة بالشروط، ورُفضت طلبات غير المستوفية، مع توضيح الملاحظات والإرشادات اللازمة لمعالجتها، وإتاحة التقدم مجدداً بعد استكمال المتطلبات.
وأشار الدغيم إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الالتزام الطوعي بالأنظمة التجارية، وتشجيع التجار على تحسين جودة السلع والخدمات، بما يعزز الثقة بين التاجر والمستهلك، ويسهم في تنظيم الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
وكانت المبادرة قد أُطلقت في طرطوس في آب الماضي، لتعزيز الشراكة بين الجهات المعنية والتجار، وتشجيع الالتزام بالأنظمة والضوابط التجارية، بما يسهم في تنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلك.