مانشستر يونايتد يهزم كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

حقق مانشستر يونايتد فوزاً مهماً على حساب كريستال بالاس بهدفين لهدف، في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم كريستال بالاس بأول أهداف المباراة عن طريق المهاجم الفرنسي ماتيتا في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 54 سجل الهولندي زيركزي هدف التعادل لمانشستر، وأضاف خط ماسون ماونت الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 64.

وبتلك النتيجة، احتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 20 في المركز السابع.