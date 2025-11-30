مانشستر يونايتد يهزم كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي

photo 2025 11 30 17 30 08 مانشستر يونايتد يهزم كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

حقق مانشستر يونايتد فوزاً مهماً على حساب كريستال بالاس بهدفين لهدف، في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم كريستال بالاس بأول أهداف المباراة عن طريق المهاجم الفرنسي ماتيتا في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 54 سجل الهولندي زيركزي هدف التعادل لمانشستر، وأضاف خط ماسون ماونت الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 64.

وبتلك النتيجة، احتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 20 في المركز السابع.

اللاعبة السورية هند ظاظا تحرز فضية كرة الطاولة بدورة التضامن الإسلامي
الوحدة يحقق فوزه الرابع ببطولة درع وزارة الرياضة والشباب لكرة السلة
عروض مهارية متميزة في مهرجان النصر لألعاب القوة 
لاعب منتخبنا الوطني قسورة جغيلي يشارك في بطولة العالم لرفع الأثقال
شتوتغارت يحرز لقب كأس ألمانيا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك