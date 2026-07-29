الاتحاد الدولي لكرة القدم يفتح تحقيقاً يطال عدداً من لاعبي منتخب الأرجنتين

زيوريخ-سانا



فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تحقيقاً ضدّ الاتحاد الأرجنتيني للعبة بسبب خرق عدد من القوانين الانضباطية خلال نصف نهائي، ونهائي كأس العالم 2026.

وأعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فتح إجراءات تأديبية شاملة على خلفية الأحداث والتجاوزات التي شهدتها بعض مباريات بطولة كأس العالم وعلى رأسها المباراة النهائية التي جمعت بين إسبانيا والأرجنتين.

ويواجه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اتهامات بانتهاك عدة مواد من قانون الانضباط، أبرزها استخدام حدث رياضي لأغراض غير رياضية.

وعلى صعيد الأفراد تضمنت الاتهام بالاعتداء لكل من ناهويل مولينا ولياندرو باريديس لاعبي المنتخب الأرجنتيني وروبرتو أيالا عضو الجهاز الفني، أما الاتهامات بالسلوك غير الرياضي فشملت الأرجنتينيين تياغو ألمادا وناهويل مولينا واللاعب الإسباني غافي.

وحسب بيان الفيفا ستصدر لجنة الانضباط قراراتها بعد استنفاد المعنيين لفرصهم القانونية للدفاع.