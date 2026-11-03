مشفى النور في دير الزور يستعيد نشاطه الطبي بعد إعادة تأهيله

دير الزور-سانا‏

استعاد مشفى النور، المعروف باسم “مشفى الثورة”، في مدينة دير الزور ‏نشاطه الطبي، بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بمعدات حديثة، إثر إغلاق ‏استمر لسنوات، ليعود إلى تقديم خدماته الصحية لأهالي المحافظة.‏

وأوضح راشد السعيد، شقيق مؤسس المشفى الدكتور الراحل نوري السعيد، ‏لـ سانا اليوم الإثنين، أن المشفى تأسس عام 2010، وبدأ مع انطلاق ‏الحراك الثوري باستقبال الجرحى والمصابين، قبل أن يتعرض للتضييق ‏والاقتحام والاستهداف المباشر خلال قصف قوات النظام البائد للمدينة، ‏مشيراً إلى توثيق نحو 4800 حالة من مصابي الثورة.‏

وأشار السعيد إلى أن تزايد الاستهداف دفع إلى إخلاء المشفى ونقل تجهيزاته ‏إلى مبنى “فارمكس”، الذي استُخدم مشفى ميدانياً لمتابعة علاج المصابين، ‏قبل أن يستولي النظام البائد على مبنى المشفى أواخر عام 2017 ويصادره، ‏ويفسخ عقده مع الدكتور نوري السعيد.‏

وأضاف، أن المشفى استُعيد بعد التحرير وفق الإجراءات القانونية، وأُعيد ‏تأهيله وتجهيزه ليضم أقساماً متطورة للقثطرة القلبية والعيون وحواضن ‏الأطفال والنسائية، إضافة إلى أقسام الأشعة والصيدلية والمخبر، مؤكداً ‏استمرار العمل فيه لخدمة المرضى.‏

ويشهد القطاع الصحي في دير الزور جهوداً لإعادة تأهيل المشافي والمراكز ‏الصحية وتوسيع خدماتها، بعد الأضرار التي لحقت بالعديد من منشآته خلال ‏السنوات الماضية، مع استمرار التحديات المرتبطة بنقص الكوادر الطبية ‏والتجهيزات والبنية التحتية.‏