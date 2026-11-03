استهداف الحوثي لمنشأة صحية في لحج يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

عدن-سانا
أثار استهداف مركز السقياء الصحي في مديرية المضاربة بمحافظة لحج بصاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي مخاوف بشأن سلامة المنشآت الطبية والعاملين فيها، بعدما أسفر القصف عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليمنية اليوم الإثنين، في حصيلة أولية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع محسن الزنداني على أن استهداف المركز يشكل جريمة وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن الاعتداء على المنشآت الصحية يحرم المدنيين من الرعاية الطبية، ومحذراً من أن استمرار هذه الاعتداءات يشجع على مواصلة استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
حصار تعز يفاقم معاناة السكان
وفي محافظة تعز، تتواصل معاناة المدنيين نتيجة الحصار المفروض على المدينة، وما يترتب عليه من صعوبات في تأمين الاحتياجات الأساسية.
وسلطت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، خلال اجتماع موسع مع ممثلي المنظمات الفرنسية العاملة في اليمن، الضوء على تداعيات منع وصول المياه والغذاء والأدوية والوقود، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى تعطل خدمات صحية وهدد حياة المرضى، ولا سيما الأطفال والنساء.
انتهاكات تطول العاملين الإنسانيين
وتطرقت الوزيرة الزوبة إلى تجنيد الأطفال واختطاف عشرات الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين، ووفاة عدد منهم أثناء الاحتجاز، إضافة إلى استهداف المنشآت الطبية والأحياء السكنية، مؤكدة حرص الحكومة اليمنية على تيسير عمل المنظمات وتعزيز التنسيق معها لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
من جانبهم، أكد ممثلو المنظمات الفرنسية العاملة في اليمن مواصلة تنفيذ البرامج الإغاثية والتنموية وإيصال المساعدات إلى المستفيدين في مختلف المحافظات، رغم التحديات الميدانية التي تواجه أنشطتهم.
وتبرز هذه التطورات الحاجة إلى حماية المدنيين والمنشآت الطبية، وضمان سلامة العاملين الإنسانيين وتسهيل وصول المساعدات، للحد من تفاقم الأزمة والتخفيف من معاناة السكان.