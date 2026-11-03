استهداف الحوثي لمنشأة صحية في لحج يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

عدن-سانا‏

أثار استهداف مركز السقياء الصحي في مديرية المضاربة بمحافظة لحج ‏بصاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي مخاوف بشأن سلامة المنشآت ‏الطبية والعاملين فيها، بعدما أسفر القصف عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ‌‏15 آخرين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليمنية اليوم الإثنين، في حصيلة ‏أولية.‏

وشدد رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع محسن الزنداني على أن استهداف ‏المركز يشكل جريمة وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن الاعتداء ‏على المنشآت الصحية يحرم المدنيين من الرعاية الطبية، ومحذراً من أن ‏استمرار هذه الاعتداءات يشجع على مواصلة استهداف المدنيين والمنشآت ‏المدنية.‏

حصار تعز يفاقم معاناة السكان

وفي محافظة تعز، تتواصل معاناة المدنيين نتيجة الحصار المفروض على ‏المدينة، وما يترتب عليه من صعوبات في تأمين الاحتياجات الأساسية. ‏

‏ وسلطت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، خلال اجتماع موسع مع ‏ممثلي المنظمات الفرنسية العاملة في اليمن، الضوء على تداعيات منع ‏وصول المياه والغذاء والأدوية والوقود، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى تعطل ‏خدمات صحية وهدد حياة المرضى، ولا سيما الأطفال والنساء.‏

انتهاكات تطول العاملين الإنسانيين

وتطرقت الوزيرة الزوبة إلى تجنيد الأطفال واختطاف عشرات الموظفين ‏الأمميين والعاملين الإنسانيين، ووفاة عدد منهم أثناء الاحتجاز، إضافة إلى ‏استهداف المنشآت الطبية والأحياء السكنية، مؤكدة حرص الحكومة اليمنية ‏على تيسير عمل المنظمات وتعزيز التنسيق معها لضمان وصول المساعدات ‏إلى مستحقيها.‏

‏ من جانبهم، أكد ممثلو المنظمات الفرنسية العاملة في اليمن مواصلة تنفيذ ‏البرامج الإغاثية والتنموية وإيصال المساعدات إلى المستفيدين في مختلف ‏المحافظات، رغم التحديات الميدانية التي تواجه أنشطتهم.‏

‏ وتبرز هذه التطورات الحاجة إلى حماية المدنيين والمنشآت الطبية، وضمان ‏سلامة العاملين الإنسانيين وتسهيل وصول المساعدات، للحد من تفاقم الأزمة ‏والتخفيف من معاناة السكان.‏

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