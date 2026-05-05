انطلاق بطولة الجمهورية لرفع الأثقال لفئة الإناث

دمشق-سانا

تنطلق اليوم الثلاثاء، بطولة الجمهورية لرفع الأثقال للإناث، لفئات الناشئات والشابات والسيدات، التي ينظمها اتحاد اللعبة في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

ووفقاً لاتحاد رفع الأثقال، فإنه يحق لكل فريق المشاركة بثماني لاعبات من كل فئة عمرية من دون لاعبات احتياط، وسيتم اعتماد نتائج البطولة للترشح إلى المنتخب الوطني، للمشاركة في الاستحقاقات القادمة.

يشار إلى أن بطولة الجمهورية للذكور (ناشئين، شباب، رجال) ستقام خلال الفترة من الـ 7 إلى الـ 9 من الشهر الحالي، في صالة اللعبة التخصصية بمدينة الفيحاء الرياضية في دمشق.

