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مقتل وإصابة 39 يمنياً جراء سقوط صاروخ ‏أطلقته ميليشيا الحوثي جنوبي تعز

A11T 02 11 2026 09 17 31 مقتل وإصابة 39 يمنياً جراء سقوط صاروخ ‏أطلقته ميليشيا الحوثي جنوبي تعز
قرية المخعف جنوبي محافظة تعز -الحرف 28

عدن-سانا

قتل 14 يمنياً، وأُصيب 25 آخرون، جراء سقوط ‏صاروخ باليستي عقب فشل إطلاقه من قبل ميليشيا ‏الحوثي، جنوبي محافظة تعز في اليمن.‏
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وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ ” نقلاً عن ‏مصادر، أن الصاروخ سقط في منطقة سوق النجد ‏في قرية المخعف جنوبي محافظة تعز، بعد ‏لحظات من إطلاقه، ما أسفر عن مقتل 14 مدنياً ‏معظمهم أطفال وإصابة 25 آخرين”.‏
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من جهة ثانية أُصيب أربعة أطفال، بينهم طفلتان، ‏اليوم الإثنين، جراء استهدافهم برصاص قناص ‏تابع لميليشيا الحوثي وانفجار لغم أرضي زرعته ‏الميليشيا في المسراخ والمواسط، جنوبي محافظة ‏تعز، حسب ما ذكر مصدر يمني لوكالة سبأ.‏
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وكانت وزارة الصحة اليمنية أعلنت في وقت سابق ‏اليوم، مقتل 5 ‏أشخاص، وإصابة 15 آخرين جراء ‏قصف لميليشيا ‏الحوثي استهدف مركز السقية ‏الصحي بمحافظة ‏لحج جنوب غرب البلاد.

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