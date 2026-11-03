مقتل وإصابة 39 يمنياً جراء سقوط صاروخ ‏أطلقته ميليشيا الحوثي جنوبي تعز

عدن-سانا

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قتل 14 يمنياً، وأُصيب 25 آخرون، جراء سقوط ‏صاروخ باليستي عقب فشل إطلاقه من قبل ميليشيا ‏الحوثي، جنوبي محافظة تعز في اليمن.‏

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وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ ” نقلاً عن ‏مصادر، أن الصاروخ سقط في منطقة سوق النجد ‏في قرية المخعف جنوبي محافظة تعز، بعد ‏لحظات من إطلاقه، ما أسفر عن مقتل 14 مدنياً ‏معظمهم أطفال وإصابة 25 آخرين”.‏

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من جهة ثانية أُصيب أربعة أطفال، بينهم طفلتان، ‏اليوم الإثنين، جراء استهدافهم برصاص قناص ‏تابع لميليشيا الحوثي وانفجار لغم أرضي زرعته ‏الميليشيا في المسراخ والمواسط، جنوبي محافظة ‏تعز، حسب ما ذكر مصدر يمني لوكالة سبأ.‏

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وكانت وزارة الصحة اليمنية أعلنت في وقت سابق ‏اليوم، مقتل 5 ‏أشخاص، وإصابة 15 آخرين جراء ‏قصف لميليشيا ‏الحوثي استهدف مركز السقية ‏الصحي بمحافظة ‏لحج جنوب غرب البلاد.