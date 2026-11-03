عدن-سانا
قتل 14 يمنياً، وأُصيب 25 آخرون، جراء سقوط صاروخ باليستي عقب فشل إطلاقه من قبل ميليشيا الحوثي، جنوبي محافظة تعز في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ ” نقلاً عن مصادر، أن الصاروخ سقط في منطقة سوق النجد في قرية المخعف جنوبي محافظة تعز، بعد لحظات من إطلاقه، ما أسفر عن مقتل 14 مدنياً معظمهم أطفال وإصابة 25 آخرين”.
من جهة ثانية أُصيب أربعة أطفال، بينهم طفلتان، اليوم الإثنين، جراء استهدافهم برصاص قناص تابع لميليشيا الحوثي وانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في المسراخ والمواسط، جنوبي محافظة تعز، حسب ما ذكر مصدر يمني لوكالة سبأ.
وكانت وزارة الصحة اليمنية أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل 5 أشخاص، وإصابة 15 آخرين جراء قصف لميليشيا الحوثي استهدف مركز السقية الصحي بمحافظة لحج جنوب غرب البلاد.
مقتل وإصابة 39 يمنياً جراء سقوط صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي جنوبي تعز
عدن-سانا