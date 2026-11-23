اللاذقية-سانا
بدأت عدلية اللاذقية تطبيق نظام التبليغ الإلكتروني في الدعاوى القضائية، بهدف تسريع البت في القضايا والحد من تأخر الإجراءات.
وأوضح المحامي العام في اللاذقية، القاضي أسامة شناق، في تصريح لـ سانا، اليوم الإثنين، أن التبليغ الورقي قد يستغرق من أسبوع إلى عشرة أيام في أفضل الأحوال، وقد يمتد إلى أشهر أو سنوات، فضلاً عما يتطلبه من وقت وجهد وتكاليف، في حين يُعد التبليغ الإلكتروني نافذاً وملزماً وله الأثر القانوني نفسه.
وأكد شناق أن وصول الرسالة إلى رقم الهاتف المحدد في استمارة التبليغ يُعدّ تبليغاً أصولياً، حتى في حال حذفها أو عدم فتحها، إذ يُثبّت القائمون على التبليغ إتمام الإجراء، ويصل إشعار بذلك إلى القاضي أو المحكمة.
ويتيح النظام الإلكتروني للمواطنين إدراج أرقامهم السورية في استمارة التبليغ، كما يمكن لمن لا يملك هاتفاً اعتماد رقم أحد أقاربه أو أفراد المنزل، بعد التصريح باختياره لهذا الرقم.
وتبذل وزارة العدل السورية جهوداً متسارعة لتحديث منظومة العمل القضائي، والإداري عبر مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.