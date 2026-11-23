اللاذقية-سانا

بدأت عدلية اللاذقية تطبيق نظام التبليغ الإلكتروني في ‏الدعاوى القضائية، بهدف تسريع البت في القضايا ‏والحد من تأخر الإجراءات.‏

وأوضح المحامي العام في اللاذقية، القاضي أسامة ‏شناق، في تصريح لـ سانا، اليوم الإثنين، أن التبليغ ‏الورقي قد يستغرق من أسبوع إلى عشرة أيام في ‏أفضل الأحوال، وقد يمتد إلى أشهر أو سنوات، فضلاً ‏عما يتطلبه من وقت وجهد وتكاليف، في حين يُعد ‏التبليغ الإلكتروني نافذاً وملزماً وله الأثر القانوني ‏نفسه.‏

وأكد شناق أن وصول الرسالة إلى رقم الهاتف المحدد ‏في استمارة التبليغ يُعدّ تبليغاً أصولياً، حتى في حال ‏حذفها أو عدم فتحها، إذ يُثبّت القائمون على التبليغ ‏إتمام الإجراء، ويصل إشعار بذلك إلى القاضي أو ‏المحكمة.‏

ويتيح النظام الإلكتروني للمواطنين إدراج أرقامهم ‏السورية في استمارة التبليغ، كما يمكن لمن لا يملك ‏هاتفاً اعتماد رقم أحد أقاربه أو أفراد المنزل، بعد ‏التصريح باختياره لهذا الرقم.

وتبذل وزارة العدل السورية جهوداً متسارعة لتحديث ‏منظومة ‏العمل القضائي، والإداري عبر مديرية ‏تكنولوجيا المعلومات ‏والتحول الرقمي.‏