بـ21 إصابة من أصل 25.. الرامي السوري طوني عربجي يحرز المركز الأول في مسابقة الرماية لفئة “التراب” (Trap) التي أقيمت في لبنان بمشاركة 36 رامياً، محققاً إنجازاً جديداً للرياضة السورية.