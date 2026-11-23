بـ21 إصابة من أصل 25..الرامي السوري طوني عربجي يحرز المركز الأول في مسابقة الرماية (Trap) تاريخ النشر: 2026/11/23 11:10 مساءً اخر تحديث: 2026/11/23 11:10 مساءً بـ21 إصابة من أصل 25.. الرامي السوري طوني عربجي يحرز المركز الأول في مسابقة الرماية لفئة “التراب” (Trap) التي أقيمت في لبنان بمشاركة 36 رامياً، محققاً إنجازاً جديداً للرياضة السورية. سوريا تشارك للمرة الأولى في اجتماع مجلس “آيرينا” مشروع حوران ون بداية جديدة للاستثمار والعمران في درعا 1.137 مدرسة مؤهلة لاستقبال الطلاب في الرقة فيما تحتاج نحو 300 مدرسة إلى الصيانة 25 ميدالية أحرزها منتخب سوريا للكاراتيه خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا في عمّان إدلب تحتضن مهرجان الزيتون الأول بمشاركة خمس محافظات سورية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:Trapالرامي السوري طوني عربجيمسابقة الرماية لفئة "التراب" مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة هيئة الريادة والابتكار تعلن النتائج النهائية لاعتراضات مسابقة التوظيف لديها تخفيضات الجمعة البيضاء في سوريا.. الموعد وكيفية التأكد من حقيقتها من بينهم حارسها.. القبض على متورطين بسرقة كنيسة سيدة السلام بحمص زراعة دير الزور تكشف حجم الثروة الحيوانية لعام 2026 وأبرز التحديات مصر: الاعتداءات على البحرين انتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها وفد من البرلمان الفرنسي يزور مجلس الشعب في دمشق آخر الأخبار دولي مقتل فلسطيني وإصابة آخرين بغارة للاحتلال على غزة اقتصاد سوريا المركزي يعلن توجهات جديدة لتطوير بيئة العمل المصرفي في سوريا دولي البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء هجوم بنغازي وتؤكد ضرورة احترام سيادة ليبيا