مكسيكو سيتي-سانا
أعلنت السلطات المكسيكية اليوم الإثنين مقتل 20 شخصاً، بينهم أربعة عسكريين، خلال عملية نفذتها قوات الجيش لتوقيف زعيم كارتل المخدرات فاوستو إيسيدرو ميسا، المعروف باسم تشابو إيسيدرو.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الدفاع المكسيكي ريكاردو تريفيّا قوله خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن 16 شخصاً يشتبه بانتمائهم إلى عصابات المخدرات قتلوا أثناء المواجهات التي رافقت العملية، وأسفرت أيضاً عن مقتل 4 عسكريين موضحاً أن الحصيلة الأولية التي أعلنتها وزارة الدفاع أول من أمس كانت سبعة قتلى، قبل العثور على جثث أخرى لاحقاً.
وأشار وزير الدفاع إلى ضبط أسلحة ومركبات خلال العملية، بينها رشاشات وقاذفات قنابل يدوية.
وكان الجيش المكسيكي أعلن أمس الأحد توقيف ثمانية أشخاص يشتبه بمشاركتهم في أعمال العنف التي أعقبت القبض على زعيم العصابة، بعد أن كان أعلن أول أمس السبت إلقاء القبض على أحد أبرز زعماء عصابات تهريب المخدرات المطلوبين لدى الولايات المتحدة، خلال عملية أمنية في ولاية سينالوا شمال غرب المكسيك.