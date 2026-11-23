مكسيكو سيتي-سانا‏

‏ ‏

أعلنت السلطات المكسيكية اليوم الإثنين مقتل 20 ‏شخصاً، بينهم أربعة عسكريين، خلال عملية نفذتها ‏قوات الجيش لتوقيف زعيم كارتل المخدرات فاوستو ‏إيسيدرو ميسا، المعروف باسم تشابو إيسيدرو.‏

‏ ‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الدفاع المكسيكي ‏ريكاردو تريفيّا قوله خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن ‌‏16 شخصاً يشتبه بانتمائهم إلى عصابات المخدرات ‏قتلوا أثناء المواجهات التي رافقت العملية، وأسفرت ‏أيضاً عن مقتل 4 عسكريين موضحاً أن الحصيلة ‏الأولية التي أعلنتها وزارة الدفاع أول من أمس كانت سبعة ‏قتلى، قبل العثور على جثث أخرى لاحقاً.‏

‏ ‏

وأشار وزير الدفاع إلى ضبط أسلحة ومركبات خلال ‏العملية، بينها رشاشات وقاذفات قنابل يدوية.

وكان الجيش المكسيكي أعلن أمس الأحد توقيف ثمانية أشخاص ‏يشتبه بمشاركتهم في أعمال العنف التي أعقبت القبض ‏على زعيم العصابة، بعد أن كان أعلن أول أمس السبت إلقاء ‏القبض على أحد أبرز زعماء عصابات تهريب ‏المخدرات المطلوبين لدى الولايات المتحدة، خلال ‏عملية أمنية في ولاية سينالوا شمال غرب المكسيك.‏