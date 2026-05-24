افتتاح مركز بريد تدمر لتعزيز الخدمات البريدية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في البادية

حمص-سانا

افتتحت المؤسسة السورية للبريد بالتعاون مع إدارة منطقة تدمر اليوم الأحد، مركز بريد تدمر الجديد، بهدف تعزيز الخدمات البريدية والمالية المقدمة للمواطنين في المدينة ومناطق البادية المحيطة، وذلك في إطار خطة المؤسسة لتوسيع انتشار المراكز البريدية وتحسين جودة الخدمات في مختلف المناطق.

وأوضح المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد في تصريح لـ سانا، أن افتتاح مركز بريد تدمر يحمل أهمية استراتيجية كونه يقع في قلب البادية السورية، مبيناً أن المواطنين في تدمر والمناطق المجاورة، ولا سيما السخنة، كانوا يضطرون سابقاً لقطع أكثر من 150 كيلومتراً للوصول إلى مدينة حمص والاستفادة من الخدمات البريدية.

ولفت حمد، إلى أن المركز الجديد يوفر مجموعة واسعة من الخدمات الأساسية، منها صرف رواتب المتقاعدين وخدمات التأمينات والمعاشات، إضافة إلى خدمات حديثة مثل “شام كاش” للسحب والإيداع والحوالات المالية، وأشار إلى أن العمل جارٍ على تفعيل خدمات جديدة قريباً تشمل الشحن والطرود وخدمات المصالح العقارية، إضافة إلى خدمات الاتصالات والدفع الإلكتروني.

وأكد أن المؤسسة السورية للبريد ملتزمة بتغطية مختلف الجغرافيا السورية بالخدمات البريدية، بما فيها المناطق النائية والمتضررة، مبيناً أن مدينة تدمر عانت خلال السنوات الماضية من تدمير ممنهج وخروج العديد من مؤسساتها الخدمية من العمل، ما يجعل إعادة افتتاح المركز خطوة مهمة في دعم عودة الأهالي واستقرارهم.

بدوره، أوضح مدير بريد محافظة حمص مالك خلف أن مكتب بريد تدمر توقف عن العمل منذ عام 2014، وبعد تحرير البلاد جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإعادة تأهيله وتجهيزه، بالتعاون مع مديرية الاتصالات بحمص التي خصصت مقراً مؤقتاً للمكتب ريثما يتم افتتاح المبنى الدائم.

وبيّن خلف أن افتتاح المركز يخفف عن المواطنين أعباء السفر إلى مدينة حمص، ويسهم في تخفيف الازدحام عن المراكز البريدية فيها، لافتاً إلى أن المكتب دخل الخدمة بمجموعة من الخدمات البريدية والمالية، فيما يجري العمل على استكمال خدمات إضافية خلال المرحلة المقبلة.

من جهته أشار مدير منطقة تدمر ساهر محمد توفيق صغير، إلى أن افتتاح المركز يأتي ضمن الجهود المبذولة لتأمين مختلف الخدمات الحكومية والخدمية لأهالي تدمر والبادية، مؤكداً السعي لأن تكون جميع الخدمات المتوافرة في باقي المحافظات متاحة في المنطقة، بما يسهم في تسهيل معاملات المواطنين وتخفيف الصعوبات التي كانوا يواجهونها سابقاً.

ويأتي افتتاح مركز بريد تدمر ضمن خطة المؤسسة السورية للبريد لتوسيع شبكتها الخدمية وتطوير خدماتها بما يلبي احتياجات المواطنين، ويسهم في تحسين الواقع الخدمي وربط المناطق النائية بالشبكة البريدية الوطنية، بما يدعم جهود التعافي وإعادة الاستقرار في المنطقة.

يُذكر أن خدمات مكتب بريد تدمر توقفت منذ عام 2014 نتيجة الظروف التي شهدتها المنطقة، قبل أن تبدأ الجهات المعنية، بعد تحرير سوريا، بإعادة تأهيل البنية الخدمية تدريجياً، بما في ذلك إعادة تشغيل المؤسسات الحكومية والخدمية الأساسية.