سانا تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي أحد مراسليها في ريف القنيطرة

دمشق-سانا
أدانت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” اليوم الإثنين بأشد العبارات، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي أحد مراسليها بإطلاق النار المباشر، أثناء تأديته واجبه المهني في توثيق معاناة أهالي قرية بئر عجم جراء انتهاكات الاحتلال في ريف القنيطرة.
وأكدت الوكالة أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العمل الصحفي، وخرقاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم، ويأتي في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية.
وشددت على أن استهداف الصحفيين ومحاولة منعهم من نقل الحقائق وتوثيق معاناة المدنيين يمثلان اعتداءً على حرية الصحافة، وحق الجمهور في المعرفة والوصول إلى المعلومات.
وجددت سانا تأكيدها مواصلة أداء رسالتها الإعلامية والمهنية في نقل الحقيقة، وتوثيق معاناة السوريين، انطلاقاً من مسؤوليتها الصحفية، وتمسكها بحق الإعلاميين في العمل بحرية وأمان، بعيداً عن أي تهديد أو استهداف.
وفي وقت سابق اليوم، تعرض مراسل سانا وكادر مديرية إعلام القنيطرة لإطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتهم الميدانية في قرية بئر عجم بريف القنيطرة الجنوبي، دون وقوع إصابات.