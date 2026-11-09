سانا تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي أحد مراسليها في ريف القنيطرة

دمشق-سانا‏

أدانت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” اليوم الإثنين بأشد العبارات، استهداف قوات الاحتلال ‏الإسرائيلي أحد مراسليها بإطلاق النار المباشر، أثناء تأديته واجبه المهني في توثيق ‏معاناة أهالي قرية بئر عجم جراء انتهاكات الاحتلال في ريف القنيطرة.‏

وأكدت الوكالة أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العمل الصحفي، وخرقاً ‏للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم، ويأتي في ‏سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية.‏

وشددت على أن استهداف الصحفيين ومحاولة منعهم من نقل الحقائق وتوثيق معاناة ‏المدنيين يمثلان اعتداءً على حرية الصحافة، وحق الجمهور في المعرفة والوصول إلى ‏المعلومات.‏

وجددت سانا تأكيدها مواصلة أداء رسالتها الإعلامية والمهنية في نقل الحقيقة، وتوثيق ‏معاناة السوريين، انطلاقاً من مسؤوليتها الصحفية، وتمسكها بحق الإعلاميين في ‏العمل بحرية وأمان، بعيداً عن أي تهديد أو استهداف.‏

وفي وقت سابق اليوم، تعرض مراسل سانا وكادر مديرية إعلام القنيطرة لإطلاق نار ‏مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتهم الميدانية في قرية بئر عجم بريف ‏القنيطرة الجنوبي، دون وقوع إصابات.‏