تصدعات سد وادي البقر في ريف دير الزور تثير مخاوف الأهالي من خطر الفيضان

دير الزور-سانا
تثير التصدعات والتشققات في جسم سد وادي البقر الواقع قرب بلدتي محيميدة وسفيرة تحتاني في ريف دير الزور الغربي مخاوف الأهالي من احتمال انهياره أو فيضان مياهه.
وتتزايد مخاوف الأهالي من تضرر المنازل والأراضي الزراعية والقرى الواقعة أسفل مجرى السد، ولا سيما في ظل الهطولات المطرية الغزيرة.
35 عاماً من دون صيانة
وأوضح رئيس بلدية سفيرة تحتاني حمد العلي في تصريح لسانا اليوم السبت أن المنطقة تضم سدي وادي البقر ووادي الروم، التجمعيين اللذين أُنشئا منذ أكثر من 35 عاماً دون إخضاعهما لأعمال صيانة، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة المحافظة بهذا الشأن أكثر من مرة.
وبيّن العلي أن أعمال الصيانة المطلوبة تشمل إصلاح مفاتيح الإغلاق، وتكليف موظفين بمراقبة منسوب المياه والتحكم بتصريفها لتخفيف الضغط عن السد، إضافة إلى تدعيم جسمه بالردميات.
الأهالي: مخاوف من تعرضهم لأضرار كبيرة
من جهته، حذّر المواطن محمد البشير من محيميدة في تصريح مماثل من احتمال غمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتضرر مئات المنازل في حال فيضان السد، مستذكراً ما حدث عام 2019، مؤكداً أهمية تعزيل قنوات تصريف المياه وإصلاح المنشآت المتضررة وتدعيم الحائط الاستنادي.
بدوره، أشار المواطن يوسف حسين السليم من محيميدة إلى أن نحو 400 منزل تقع في القرية المقابلة للسد ضمن منطقة تخزين المياه، معرباً عن مخاوف الأهالي من تعرضها لأضرار كبيرة في حال عدم إجراء الصيانة اللازمة.
ويعد السد مورداً مهماً لأهالي المنطقة، لما يوفره من مياه لسقاية الثروة الحيوانية ودعم النشاط الرعوي، إضافة إلى دوره في تعزيز تغذية المياه الجوفية والحد من مخاطر السيول الجارفة وحماية السكان والممتلكات في المناطق المحيطة.
وقامت مديرية الموارد المائية في محافظة دير الزور في 30 أيلول الماضي بأعمال تأهيل سد معيزيلة في بادية البوكمال بدير الزور قرب الحدود السورية العراقية، لمعالجة الأضرار التي لحقت في جسم السد، وإعادة دوره في حصاد مياه الأمطار والسيول.