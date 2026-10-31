تصدعات سد وادي البقر في ريف دير الزور تثير مخاوف الأهالي من خطر الفيضان

دير الزور-سانا

تثير التصدعات والتشققات في جسم سد وادي البقر الواقع قرب بلدتي محيميدة وسفيرة ‏تحتاني في ريف دير الزور الغربي مخاوف الأهالي من احتمال انهياره أو فيضان مياهه.

وتتزايد مخاوف الأهالي من تضرر المنازل والأراضي الزراعية والقرى الواقعة أسفل ‏مجرى السد، ولا سيما في ظل الهطولات المطرية الغزيرة.

‏35 عاماً من دون صيانة

وأوضح رئيس بلدية سفيرة تحتاني حمد العلي في تصريح لسانا اليوم السبت أن المنطقة ‏تضم سدي وادي البقر ووادي الروم، التجمعيين اللذين أُنشئا منذ أكثر من 35 عاماً دون ‏إخضاعهما لأعمال صيانة، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة المحافظة بهذا الشأن أكثر من ‏مرة.

وبيّن العلي أن أعمال الصيانة المطلوبة تشمل إصلاح مفاتيح الإغلاق، وتكليف موظفين ‏بمراقبة منسوب المياه والتحكم بتصريفها لتخفيف الضغط عن السد، إضافة إلى تدعيم ‏جسمه بالردميات.

الأهالي: مخاوف من تعرضهم لأضرار كبيرة

من جهته، حذّر المواطن محمد البشير من محيميدة في تصريح مماثل من احتمال غمر ‏مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتضرر مئات المنازل في حال فيضان السد، ‏مستذكراً ما حدث عام 2019، مؤكداً أهمية تعزيل قنوات تصريف المياه وإصلاح ‏المنشآت المتضررة وتدعيم الحائط الاستنادي.

بدوره، أشار المواطن يوسف حسين السليم من محيميدة إلى أن نحو 400 منزل تقع ‏في القرية المقابلة للسد ضمن منطقة تخزين المياه، معرباً عن مخاوف الأهالي من ‏تعرضها لأضرار كبيرة في حال عدم إجراء الصيانة اللازمة.

ويعد السد مورداً مهماً لأهالي المنطقة، لما يوفره من مياه لسقاية الثروة الحيوانية ودعم ‏النشاط الرعوي، إضافة إلى دوره في تعزيز تغذية المياه الجوفية والحد من مخاطر ‏السيول الجارفة وحماية السكان والممتلكات في المناطق المحيطة.

وقامت مديرية الموارد المائية في محافظة دير الزور في 30 أيلول الماضي بأعمال ‏تأهيل سد معيزيلة في بادية البوكمال بدير الزور قرب الحدود السورية العراقية، لمعالجة ‏الأضرار التي لحقت في جسم السد، وإعادة دوره في حصاد مياه الأمطار والسيول.