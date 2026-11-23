دمشق-سانا
بحث مستشار الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين حمزة المصطفى اليوم الإثنين مع وفد من الجمعية الوطنية الفرنسية، سبل تطوير العلاقات الثنائية والأوروبية، والانتقال بها نحو آفاق أوسع من التعاون.
واستعرض اللقاء الذي حضرته مديرة إدارة الشؤون الأوروبية في الوزارة سالي شوبط، ملامح المسار السياسي في سوريا خلال مرحلة ما بعد التحرير، مع تسليط الضوء على الجهود الحكومية المبذولة في إعادة بناء المؤسسات، وتنفيذ خطط إعادة الإعمار والتنمية.
وأشار المصطفى إلى التحركات والإنجازات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء العزلة التي خلّفها النظام البائد، والانفتاح على الشراكات الدولية ضمن نهج متوازن يضع المصالح الوطنية السورية في مقدمة الأولويات.
كما تناولت المباحثات التحول الإيجابي في مسار العلاقات السورية الأوروبية، وانتقالها من مرحلة العقوبات إلى نهج التعاون والشراكة، مع بحث الفرص المتاحة لتطويرها مستقبلاً، والتأكيد على الدور المحوري للحوار البرلماني على المستويين الثنائي بين دمشق وباريس، والأوروبي الشامل.