دمشق-سانا‏

بحث مستشار الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين حمزة المصطفى اليوم الإثنين مع ‏وفد ‏من الجمعية الوطنية الفرنسية، سبل تطوير العلاقات الثنائية والأوروبية، والانتقال ‏بها ‏نحو آفاق أوسع من التعاون.‏

واستعرض اللقاء الذي حضرته مديرة إدارة الشؤون الأوروبية في الوزارة سالي شوبط، ‌‏ملامح المسار السياسي في سوريا خلال مرحلة ما بعد التحرير، مع تسليط الضوء ‌‏على الجهود الحكومية المبذولة في إعادة بناء المؤسسات، وتنفيذ خطط إعادة الإعمار ‌‏والتنمية.‏

وأشار المصطفى إلى التحركات والإنجازات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء العزلة ‏التي ‏خلّفها النظام البائد، والانفتاح على الشراكات الدولية ضمن نهج متوازن يضع ‏المصالح ‏الوطنية السورية في مقدمة الأولويات.‏

كما تناولت المباحثات التحول الإيجابي في مسار العلاقات السورية الأوروبية، ‏وانتقالها ‏من مرحلة العقوبات إلى نهج التعاون والشراكة، مع بحث الفرص المتاحة ‏لتطويرها ‏مستقبلاً، والتأكيد على الدور المحوري للحوار البرلماني على المستويين ‏الثنائي بين ‏دمشق وباريس، والأوروبي الشامل.‏