وزارة الداخلية السورية تنقل تعازيها لأسر شهداء أمن الطرق وتؤكد ملاحقة إرهابيي “داعش”

دمشق-سانا

زار معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والمالية، العميد باسم المنصور، يرافقه قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب، العميد غسان باكير، أسر شهداء عناصر أمن الطرق الذين استشهدوا نتيجة كمين إرهابي نفذته خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر قناتها على تلغرام اليوم، أنه جرى خلال الزيارة نقل تعازي وزير الداخلية أنس خطاب إلى ذوي الشهداء، مؤكداً استمرار الوزارة في أداء واجباتها الوطنية بملاحقة التنظيمات الإرهابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تورط في هذا الاعتداء، بما يضمن الحفاظ على أمن المواطنين واستقرار الوطن.

كما توجّه العميدان إلى المشفى لزيارة أحد عناصر أمن الطرق المصابين، حيث اطّلعا على وضعه الصحي واطمأنا على تقديم الرعاية الطبية اللازمة وفق الأصول المعتمدة، مؤكدين متابعة الوزارة لحالته بشكل مباشر لضمان تلقيه كل الدعم اللازم.

وتجدد وزارة الداخلية عهدها بالوفاء لتضحيات الشهداء والجرحى، والاستمرار بثبات في حماية الوطن وصون أمنه، وتعزيز ثقة المواطنين بالدور الوطني للوزارة.

وأعلنت وزارة الداخلية في الـ 16من الشهر الجاري إلقاء القبض على الخلية الإجرامية، التي هاجمت دورية لأمن الطرق على طريق دمشق – حلب قرب مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي في الـ 14 من الشهر الجاري، ما أسفر عن استشهاد أربعة عناصر وإصابة خامس بجروح.