الرقة-سانا‏

بحث مسرحيون في الرقة، خلال لقاء حواري أقامته مديرية الثقافة بالمحافظة يوم ‏الأحد، أبرز المعوقات التي تواجه العمل المسرحي وسبل تنشيطه، بمشاركة ممثلين ‏ومخرجين ومهتمين بالشأن المسرحي.‏

تحديات المكان وتأهيل المواهب الشابة

وأوضح نقيب الفنانين في الرقة عماد الأحمد، لـ سانا، أن عدم توافر مكان مناسب ‏للتدريبات يشكل أبرز الصعوبات التي تواجه المسرحيين، مشدداً على ضرورة تأمين ‏فضاء مخصص للعمل المسرحي، وتسهيل وصول الفنانين إليه، وتنظيم مواعيد ‏التدريبات بما يضمن استمرارية النشاط الفني.‏

واقترح الأحمد إقامة دورات تدريبية متخصصة في التمثيل وإعداد الممثل، بإشراف ‏أكاديميين وخبراء، بهدف تأهيل المواهب الشابة وتزويدها بالأسس الفنية اللازمة.‏

لجان متابعة وفعاليات مسرحية دورية

من جهته، بيّن مدير مكتب الفعاليات في مديرية الثقافة علي علايا أن اللقاء يهدف إلى ‏تشخيص واقع المسرح وجمع الفنانين والمخرجين لتبادل الآراء والخبرات، لافتاً إلى ‏وجود قاعدة مسرحية تحتاج إلى مزيد من التنظيم والدعم.‏

وأشار علايا إلى توجه المديرية نحو تشكيل لجنة من الفنانين لمتابعة المقترحات ‏والخطط، وتنظيم أسابيع مسرحية وفعاليات دورية وفق الإمكانات المتاحة.‏

دورات في التمثيل والإخراج ومطالب بإحداث مديرية للمسارح

بدوره، أوضح الممثل والمخرج المسرحي فراس رمضان أن اللقاء وضع أسساً أولية ‏لإعادة تفعيل الحركة المسرحية بعد سنوات من التراجع، من خلال تشكيل لجنة متابعة ‏تضم فنانين من ذوي الخبرة والشباب، وتنظيم دورات في التمثيل والإخراج وكتابة ‏النص المسرحي، إلى جانب تقديم عروض قصيرة ضمن الفعاليات الثقافية.‏

ولفت رمضان إلى أن غياب المسارح المؤهلة ونقص الكوادر الأكاديمية يشكلان أبرز ‏المعوقات أمام تطور الحركة المسرحية، مطالباً بتقديم الدعم اللازم لها وإحداث مديرية ‏للمسارح في المحافظة.‏

وتشهد محافظة الرقة تحركات لإعادة تنشيط الحياة الثقافية وتطوير مرافقها، إذ ناقش ‏أدباء ومثقفو وفنانو المحافظة، خلال لقاء تشاوري في أيلول الماضي، احتياجات ‏البنية التحتية للمراكز الثقافية وسبل توسيع الفعاليات، مؤكدين أهمية الدعم اللوجستي ‏للفنون التي تتطلب تجهيزات خاصة، وفي مقدمتها المسرح.‏