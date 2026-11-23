الرقة-سانا
بحث مسرحيون في الرقة، خلال لقاء حواري أقامته مديرية الثقافة بالمحافظة يوم الأحد، أبرز المعوقات التي تواجه العمل المسرحي وسبل تنشيطه، بمشاركة ممثلين ومخرجين ومهتمين بالشأن المسرحي.
تحديات المكان وتأهيل المواهب الشابة
وأوضح نقيب الفنانين في الرقة عماد الأحمد، لـ سانا، أن عدم توافر مكان مناسب للتدريبات يشكل أبرز الصعوبات التي تواجه المسرحيين، مشدداً على ضرورة تأمين فضاء مخصص للعمل المسرحي، وتسهيل وصول الفنانين إليه، وتنظيم مواعيد التدريبات بما يضمن استمرارية النشاط الفني.
واقترح الأحمد إقامة دورات تدريبية متخصصة في التمثيل وإعداد الممثل، بإشراف أكاديميين وخبراء، بهدف تأهيل المواهب الشابة وتزويدها بالأسس الفنية اللازمة.
لجان متابعة وفعاليات مسرحية دورية
من جهته، بيّن مدير مكتب الفعاليات في مديرية الثقافة علي علايا أن اللقاء يهدف إلى تشخيص واقع المسرح وجمع الفنانين والمخرجين لتبادل الآراء والخبرات، لافتاً إلى وجود قاعدة مسرحية تحتاج إلى مزيد من التنظيم والدعم.
وأشار علايا إلى توجه المديرية نحو تشكيل لجنة من الفنانين لمتابعة المقترحات والخطط، وتنظيم أسابيع مسرحية وفعاليات دورية وفق الإمكانات المتاحة.
دورات في التمثيل والإخراج ومطالب بإحداث مديرية للمسارح
بدوره، أوضح الممثل والمخرج المسرحي فراس رمضان أن اللقاء وضع أسساً أولية لإعادة تفعيل الحركة المسرحية بعد سنوات من التراجع، من خلال تشكيل لجنة متابعة تضم فنانين من ذوي الخبرة والشباب، وتنظيم دورات في التمثيل والإخراج وكتابة النص المسرحي، إلى جانب تقديم عروض قصيرة ضمن الفعاليات الثقافية.
ولفت رمضان إلى أن غياب المسارح المؤهلة ونقص الكوادر الأكاديمية يشكلان أبرز المعوقات أمام تطور الحركة المسرحية، مطالباً بتقديم الدعم اللازم لها وإحداث مديرية للمسارح في المحافظة.
وتشهد محافظة الرقة تحركات لإعادة تنشيط الحياة الثقافية وتطوير مرافقها، إذ ناقش أدباء ومثقفو وفنانو المحافظة، خلال لقاء تشاوري في أيلول الماضي، احتياجات البنية التحتية للمراكز الثقافية وسبل توسيع الفعاليات، مؤكدين أهمية الدعم اللوجستي للفنون التي تتطلب تجهيزات خاصة، وفي مقدمتها المسرح.