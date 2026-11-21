دمشق-سانا
ناقش الفريق الفني المعني بمتابعة وتنسيق أعمال إعداد دليل تقييم الأضرار للسياق العمراني والبنى التحتية، في وزارة الأشغال العامة والإسكان برئاسة معاون الوزير لشؤون التخطيط والدراسات عماد المصري، المقترح المقدَّم بشأن الدليل لتحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن إعداد هذا الدليل يأتي استكمالاً للدليل الوطني لتقييم الأضرار على المباني الذي أُطلق سابقاً واعتُمد، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان، وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة.
رفع كفاءة الاستجابة الميدانية
أكد الفريق الفني خلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، أن الدليل يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الميدانية وتحسين دقة التقييمات، وتوفير بيانات موثوقة تساعد الجهات الحكومية على اتخاذ قرارات أكثر فعالية، في مراحل ما بعد الكوارث، واعتماد منهجيات واضحة للتقييم، ما يسهم في تعزيز السلامة العامة وحماية المواطنين.
شارك في الاجتماع ممثلون عن الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية، إلى جانب ممثلين عن نقابة المهندسين وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).
وكانت وزارة الأشغال العامة أطلقت في العاشر من أيار الماضي، المنظومة الوطنية لتقييم الأضرار على المباني والمنشآت الهندسية بعد الكوارث، بالتعاون مع نقابة المهندسين السوريين.
وتهدف المنظومة إلى حماية الأرواح والممتلكات ورفع جودة قرارات السلامة العامة، من خلال توحيد إجراءات التقييم والحد من التباين والاجتهادات الفردية، وربط نتائج التقييم بعمليات التخطيط والإصلاح والتأهيل وإعادة الإعمار، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات وطنية قابلة للتحديث تدعم التخطيط الاستراتيجي، وتوفر مرجعاً موحداً للجهات الحكومية.