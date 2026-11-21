‏دمشق-سانا‏

ناقش الفريق الفني المعني بمتابعة وتنسيق أعمال إعداد ‏دليل تقييم الأضرار للسياق العمراني والبنى التحتية، ‏في وزارة الأشغال العامة والإسكان برئاسة معاون ‏الوزير لشؤون التخطيط والدراسات عماد المصري، ‏المقترح المقدَّم بشأن الدليل لتحديث الاستراتيجية ‏الوطنية للإسكان.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، ‏أن إعداد هذا الدليل يأتي استكمالاً للدليل الوطني لتقييم ‏الأضرار على المباني الذي أُطلق سابقاً واعتُمد، وذلك ‏في إطار جهود الوزارة لتحديث الاستراتيجية الوطنية ‏للإسكان، وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ‏والأجندة الحضرية الجديدة.‏

رفع كفاءة الاستجابة الميدانية

أكد الفريق الفني خلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى ‏الوزارة بدمشق، أن الدليل يسهم في رفع كفاءة ‏الاستجابة الميدانية وتحسين دقة التقييمات، وتوفير ‏بيانات موثوقة تساعد الجهات الحكومية على اتخاذ ‏قرارات أكثر فعالية، في مراحل ما بعد الكوارث، ‏واعتماد منهجيات واضحة للتقييم، ما يسهم في تعزيز ‏السلامة العامة وحماية المواطنين.‏

شارك في الاجتماع ممثلون عن الوزارات والهيئات ‏والمؤسسات المعنية، إلى جانب ممثلين عن نقابة ‏المهندسين وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ‌‏(الموئل).‏

وكانت وزارة الأشغال العامة أطلقت في العاشر من ‏أيار الماضي، المنظومة الوطنية لتقييم الأضرار على ‏المباني والمنشآت الهندسية بعد الكوارث، بالتعاون مع ‏نقابة المهندسين السوريين.‏

وتهدف المنظومة إلى حماية الأرواح والممتلكات ورفع ‏جودة قرارات السلامة العامة، من خلال توحيد ‏إجراءات التقييم والحد من التباين والاجتهادات الفردية، ‏وربط نتائج التقييم بعمليات التخطيط والإصلاح ‏والتأهيل وإعادة الإعمار، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات ‏وطنية قابلة للتحديث تدعم التخطيط الاستراتيجي، ‏وتوفر مرجعاً موحداً للجهات الحكومية.‏