شركة كهرباء حمص.. تركيب مركزي تحويل في الخالدية والبياضة

حمص-سانا

أنجزت الشركة العامة للكهرباء في محافظة حمص اليوم الثلاثاء، أعمال تأهيل وتركيب مركزي تحويل كهربائيين في حيَي الخالدية والبياضة بمدينة حمص، بهدف تخفيف الضغط عن مراكز التحويل المجاورة، ومعالجة الأعطال المتكررة.

وأوضح مدير عام الشركة عامر أمير الحمادة في تصريح لمراسل سانا، أن الورشات الفنية أنجزت تركيب مركز تحويل باستطاعة 630 ك.ف.أ في حي الخالدية – مركز الذواق، وآخر باستطاعة مماثلة في حي البياضة.

وأضاف الحمادة: إن هذين المركزين سيساعدان في تقليل الأحمال التي كانت تضغط على مراكز تحويل طارق بن زياد، وسيف الدولة، وعمار بن ياسر، ما يسهم في تحسين استقرار التغذية الكهربائية.

وأشار مدير عام شركة الكهرباء، إلى تنفيذ أعمال موازية تخص تأهيل شبكات التوتر المنخفض في المناطق المذكورة، لمعالجة المشاكل القائمة، وتحسين كفاءة عمل الشبكات.

ونوه في هذا الإطار، إلى أن الأعطال المتكررة كان سببها فقدان العديد من مراكز التحويل خلال السنوات الماضية، حيث تعمل الشركة حالياً على تعويض هذا النقص بإعادة تجهيز المراكز المتضررة.

من جانبه، قال مدير التشغيل والاستثمار في الشركة المهندس منذر الويس في تصريح مماثل: إن الشركة تواصل جهودها لتأهيل مراكز التحويل المتضررة بشكل مستمر، لافتاً إلى أنه تم تزويد هذه المراكز بمحولات جديدة وتجديد شبكات التوتر المنخفض، لتوزيع الأحمال بشكل يتناسب مع الكثافة السكانية لكل منطقة.

وبيّن الويس، أنه منذ بداية شهر رمضان تم تأهيل خمسة مراكز تحويل موزعة بين الريف والمدينة، إلى جانب تمديد كابلات التوتر المنخفض وشبكات هوائية بطول 3.6 كيلومترات، ضمن خطة عامة لتحسين موثوقية التغذية الكهربائية.

وتواصل الشركة العامة للكهرباء في محافظة حمص، العمل على تجهيز المزيد من المراكز في أنحاء المحافظة وتأهيل الشبكات، إضافة إلى تركيب عدادات تجارية ومنزلية خلال الفترة المقبلة لضبط الاستهلاك والحد من الاستجرار غير المشروع، وتحسين أوقات تشغيل الكهرباء.