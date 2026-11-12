وصول دفعة جديدة من التجهيزات الكهربائية إلى الحسكة لدعم صيانة الشبكة

الحسكة-سانا

وصلت إلى محافظة الحسكة، اليوم الخميس، دفعة جديدة من المعدات والتجهيزات الكهربائية، لتأمين احتياجات الشركة العامة للكهرباء ودعم أعمال إصلاح الشبكات وصيانتها، بما يسهم في تحسين التغذية الكهربائية وتوسيع نطاق إيصال التيار إلى مختلف المناطق.

وأوضح معاون مدير الشركة للشؤون الفنية صالح إدريس، لـ سانا، أن المعدات تشمل أمراساً كهربائية ومحولات بمقاسات واستطاعات مختلفة، إضافة إلى تجهيزات أخرى، لدعم الشبكة وتأمين مستلزمات أعمال الصيانة والإصلاح.

وأشار إدريس إلى أن هذه التجهيزات ستسهم في استكمال إصلاح الشبكات في عدد من الأحياء والمناطق، وتنفيذ الصيانة الطارئة، بما يعزز موثوقية الشبكة واستقرار التغذية الكهربائية.

وكانت دفعة مماثلة من التجهيزات قد وصلت إلى الشركة العامة للكهرباء في الحسكة منتصف الشهر الماضي، لاستكمال صيانة شبكات التوتر المتوسط والمنخفض ومراكز التحويل وإعادة تأهيلها في مدن المحافظة.