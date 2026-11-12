الجمعة 13 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: وصول دفعة جديدة من التجهيزات الكهربائية إلى الحسكة لدعم صيانة الشبكة
بحث
بحث
sana-logo-mobile

وصول دفعة جديدة من التجهيزات الكهربائية إلى الحسكة لدعم صيانة الشبكة

SAVE 20261112 191346 وصول دفعة جديدة من التجهيزات الكهربائية إلى الحسكة لدعم صيانة الشبكة
دفعة جديدة من المعدات والتجهيزات الكهربائية التي وصلت إلى محافظة الحسكة لتأمين احتياجات الشركة العامة للكهرباء- 12-11-2026-سانا

الحسكة-سانا

وصلت إلى محافظة الحسكة، اليوم الخميس، دفعة جديدة من المعدات والتجهيزات الكهربائية، لتأمين احتياجات الشركة العامة للكهرباء ودعم أعمال إصلاح الشبكات وصيانتها، بما يسهم في تحسين التغذية الكهربائية وتوسيع نطاق إيصال التيار إلى مختلف المناطق.

IMG 20261110 WA0124 وصول دفعة جديدة من التجهيزات الكهربائية إلى الحسكة لدعم صيانة الشبكة

وأوضح معاون مدير الشركة للشؤون الفنية صالح إدريس، لـ سانا، أن المعدات تشمل أمراساً كهربائية ومحولات بمقاسات واستطاعات مختلفة، إضافة إلى تجهيزات أخرى، لدعم الشبكة وتأمين مستلزمات أعمال الصيانة والإصلاح.

وأشار إدريس إلى أن هذه التجهيزات ستسهم في استكمال إصلاح الشبكات في عدد من الأحياء والمناطق، وتنفيذ الصيانة الطارئة، بما يعزز موثوقية الشبكة واستقرار التغذية الكهربائية.

وكانت دفعة مماثلة من التجهيزات قد وصلت إلى الشركة العامة للكهرباء في الحسكة منتصف الشهر الماضي، لاستكمال صيانة شبكات التوتر المتوسط والمنخفض ومراكز التحويل وإعادة تأهيلها في مدن المحافظة.

سوريا تستعد لتحري هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر
بدء أعمال إعادة تأهيل محطة البوكمال لتحسين تزويد المياه لنحو 150 ألف نسمة
الداخلية تطلق تطبيق “الشؤون المدنية” ‏
“عفرين تستاهل”… حملة لزراعة 20000 غرسة سرو بريف حلب الشمالي
مياه اللاذقية تضع ثلاث آبار في محطة الجنديرية بالخدمة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار