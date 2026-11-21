دمشق-سانا
اختُتمت في مدينة الياسمين الرياضية بدمشق، اليوم السبت، منافسات بطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية في لعبة الجوجيتسو، التي نظمها الاتحاد العربي السوري للفنون القتالية، بمشاركة 90 لاعباً ولاعبة.
وأوضح رئيس اتحاد الفنون القتالية، ياسين المشعان، لـ سانا، أن البطولة تأتي ضمن خطة الاتحاد لتطوير لعبة الجوجيتسو، التي تشهد تطوراً ملحوظاً، مشيراً إلى أن المنافسات اتسمت بالندية بين اللاعبين، وشهدت ظهور مواهب واعدة سيكون لها دور في البطولات المقبلة.
بدوره، قال عضو اتحاد الفنون القتالية والمشرف على لعبة الجوجيتسو، حازم رمضان: إن البطولة تمثل ختام روزنامة منافسات اللجنة العليا للعبة في سوريا لهذا الموسم، لافتاً إلى أن نسبة المشاركة كانت جيدة، ولاسيما أن اللعبة لا تزال حديثة العهد في سوريا.
وأضاف رمضان أن نتائج البطولة ستكون أساساً لانتقاء لاعبين وضمهم إلى المنتخب الوطني، الذي سيُحضّر للمشاركة في استحقاقات العام المقبل، أبرزها دورة الألعاب الآسيوية للصالات في السعودية، وبطولة آسيا في الفلبين، وبطولة غرب آسيا في الأردن.
وأشار لاعب المنتخب الوطني إبراهيم خالد النصيرات إلى قوة المنافسات، مبيناً أنها تشكل معياراً لاختيار لاعبي المنتخب، ما يسهم في تقديم أفضل مستوى وضمان تمثيل سوريا في المحافل الرياضية.
وأسفرت البطولة عن فوز نادي البريقة بالمركز الأول في الترتيب العام، تلاه نادي النصر في المركز الثاني، ونادي العمال في المركز الثالث، ونادي الطلبة في المركز الرابع، وفي ختام البطولة، تُوّج الفائزون بالميداليات الملونة.