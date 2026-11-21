دمشق-سانا‏

اختُتمت في مدينة الياسمين الرياضية بدمشق، اليوم السبت، منافسات بطولة الجمهورية للأندية والبيوتات ‏الرياضية في ‏لعبة الجوجيتسو، التي نظمها الاتحاد العربي السوري للفنون القتالية، ‏بمشاركة 90 لاعباً ولاعبة.‏

وأوضح رئيس اتحاد الفنون القتالية، ياسين المشعان، لـ سانا، أن البطولة تأتي ‏ضمن خطة الاتحاد لتطوير لعبة ‏الجوجيتسو، التي تشهد تطوراً ملحوظاً، مشيراً إلى ‏أن المنافسات اتسمت بالندية بين اللاعبين، وشهدت ظهور مواهب ‏واعدة سيكون ‏لها دور في البطولات المقبلة.‏

بدوره، قال عضو اتحاد الفنون القتالية والمشرف على لعبة الجوجيتسو، حازم ‏رمضان: إن البطولة تمثل ختام روزنامة ‏منافسات اللجنة العليا للعبة في سوريا لهذا ‏الموسم، لافتاً إلى أن نسبة المشاركة كانت جيدة، ولاسيما أن اللعبة لا تزال ‏حديثة ‏العهد في سوريا.‏

وأضاف رمضان أن نتائج البطولة ستكون أساساً لانتقاء لاعبين وضمهم إلى ‏المنتخب الوطني، الذي سيُحضّر للمشاركة ‏في استحقاقات العام المقبل، أبرزها ‏دورة الألعاب الآسيوية للصالات في السعودية، وبطولة آسيا في الفلبين، وبطولة ‌‏غرب آسيا في الأردن.‏

وأشار لاعب المنتخب الوطني إبراهيم خالد النصيرات إلى قوة المنافسات، مبيناً ‏أنها تشكل معياراً لاختيار لاعبي ‏المنتخب، ما يسهم في تقديم أفضل مستوى ‏وضمان تمثيل سوريا في المحافل الرياضية.‏

وأسفرت البطولة عن فوز نادي البريقة بالمركز الأول في الترتيب العام، تلاه نادي ‏النصر في المركز الثاني، ونادي ‏العمال في المركز الثالث، ونادي الطلبة في ‏المركز الرابع، وفي ختام البطولة، تُوّج الفائزون بالميداليات الملونة.‏