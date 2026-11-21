وارسو-سانا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته، اليوم السبت، أن الحلف سيدافع عن كل شبر من الأراضي البولندية، واصفاً الانتهاك الأخير للمجال الجوي البولندي بأنه “حادث خطير”.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن روته قوله، خلال زيارة إلى العاصمة البولندية وارسو: إنه أجرى اتصالات مع رئيس الوزراء البولندي والرئيس على خلفية الحادث الذي وقع ليل الجمعة، إثر اختراق أجسام روسية المجال الجوي البولندي.

وأضاف الأمين العام للحلف في تصريحات للصحفيين، أن بولندا حليف قوي وتمتلك قوات عسكرية متميزة، مشدداً على ضرورة تحديد ما جرى بدقة.

وأشار روته إلى أن القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا سيعمل على تحديد مكامن التهديد التي تواجه منظومة الردع والدفاع التابعة للحلف، بهدف إجراء أي تعديلات ضرورية إذا اقتضت الحاجة ذلك.

وأعلنت بولندا أمس الجمعة سقوط مقذوفات روسية داخل أراضيها، مشيرة إلى فتح ‏تحقيق في الحادثة والتوجه لطلب دعم إضافي من حلف شمال الأطلسي.