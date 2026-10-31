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استئناف ضخ المياه من محطة علوك في الحسكة صباح اليوم بعد انتهاء الصيانة

photo 4 2026 10 30 23 02 57 استئناف ضخ المياه من محطة علوك في الحسكة صباح اليوم بعد انتهاء الصيانة
أعمال الصيانة في محطة مياه علوك-الحسكة-سانا

 الحسكة-سانا
 
أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة الانتهاء من أعمال الصيانة في محطة مياه علوك، واستئناف ضخ المياه اعتباراً من صباح اليوم السبت.
 
وأوضح مدير الشركة المهندس فرحان العويس في تصريح لمراسل سانا، أنّ استئناف ضخ المياه سيبدأ الساعة 09:00 صباحاً باتجاه محطة الحمة، ومن هناك سيُستأنف تُوزيع المياه على أحياء مدينة الحسكة بعد امتلاء الخزانات بحسب برنامج التوزيع المعتمد.
 
وأشار العويس إلى أن الشركة قامت بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري ومنظمة اليونيسف خلال فترة توقف الضخ بتركيب سكر 900 مم بين البئرين رقم 15 و16 في محطة مياه علوك، إضافة إلى تبديل وتركيب عدد من السكور ذات الاستطاعات المختلفة في محطة مياه الحمة بالتعاون مع منظمة ميرسي كور، وذلك لتحسين ضخ المياه إلى المشتركين في مدينة الحسكة ومحيطها والريف الغربي.
 
وكانت الشركة أوقفت في 24 تشرين الأول الجاري ضخ المياه من المحطة، وذلك لإجراء أعمال ‏صيانة في المحطة ذاتها ومحطة ضخ الحمة الواقعة غربي مدينة الحسكة‎.‎

photo 1 2026 10 30 23 02 57 استئناف ضخ المياه من محطة علوك في الحسكة صباح اليوم بعد انتهاء الصيانة
photo 2 2026 10 30 23 02 57 استئناف ضخ المياه من محطة علوك في الحسكة صباح اليوم بعد انتهاء الصيانة
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