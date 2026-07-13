التنمية الإدارية تنظم دورة تخصصية حول تنفيذ الاستراتيجيات لتعزيز ‏كفاءة العمل المؤسسي

دمشق-سانا‏

نظمت وزارة التنمية الإدارية السورية دورة تدريبية تخصصية بعنوان ‌‏”بناء وتنفيذ الاستراتيجيات الحكومية”، واستهدفت مديري الإدارات في ‏عدد من الوزارات والجهات العامة، وذلك في مركز تطوير الإدارة ‏والإنتاجية بدمشق، بهدف تعزيز كفاءة التخطيط الاستراتيجي، وتطوير ‏الأداء المؤسسي‎.‎

وهدفت الدورة التدريبية، التي استمرت يومين إلى تمكين المشاركين من ‏تطبيق المنهجيات الحديثة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات الحكومية، من ‏خلال تحليل الواقع المؤسسي، وإجراء المقارنات المعيارية، واستخدام ‏أدوات التحليل الاستراتيجي في إعداد المبادرات والمشاريع التنفيذية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتحسين جودة الخدمات‎.‎

‎تطوير استراتيجيات المؤسسات

وأكد المستشار الإداري والمدرب طاهر النقشبندي في تصريح لـ سانا، ‏أن الدورة التدريبية ركزت على تمكين المرشحين من الجهات الحكومية ‏على تطوير استراتيجيات المؤسسات التي يعملون بها، انطلاقاً من دراسة ‏الواقع الراهن لكل جهة، بما يسهم في تشخيص التحديات، وتحديد نقاط ‏القوة، وفرص التحسين‎.‎

وأوضح النقشبندي، أن البرنامج التدريبي تناول أساليب إجراء المقارنات ‏المعيارية مع مؤسسات وجهات خارجية، للاستفادة من أفضل الممارسات ‏العالمية في بناء الاستراتيجيات، مشيراً إلى أن المشاركين طبقوا خلال ‏الدورة عدداً من أدوات التحليل الاستراتيجي التي تساعد في إعداد الإطار ‏الاستراتيجي، وصولاً إلى صياغة المبادرات والمشاريع التنفيذية بصورة ‏عملية، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي‎.‎

ولفت النقشبندي، إلى أن أبرز التحديات التي قد تواجه الجهات الحكومية ‏عند تطبيق مخرجات التدريب تتمثل في ضعف توافر البيانات الدقيقة في ‏عدد من القطاعات، نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات ‏الماضية، مؤكداً أن بناء قواعد بيانات متكاملة، وموثوقة يشكل ركيزة ‏أساسية لنجاح التخطيط الاستراتيجي، لأنه يتيح تشخيص الواقع بدقة، ‏وتحديد الأولويات، ورسم المسارات الكفيلة بتحقيق الأهداف المطلوبة‎.‎

‎بناء وتصميم رؤية واقعية للمؤسسات‎

من جهته، بيّن المتدرب محمود عكيدي، أن الدورة التدريبية تضمنت ‏محاور علمية وعملية متعددة، شملت أسس بناء وتصميم الرؤية الواقعية ‏للمؤسسات، والركائز والرسائل المؤسسية، وصولاً إلى كيفية صياغة ‏الهيكلية العامة التي تبنى عليها المؤسسات، لافتاً إلى أن التدريب اتسم ‏بالتميز ووضوح المهام الأساسية الواجب توافرها في أي مؤسسة ناجحة، ‏بدءاً من صياغة الرؤية والرسالة وتحديد المعايير، وصولاً إلى الهيكلية ‏التنظيمية الشاملة، مؤكداً أن المعارف المكتسبة ستنعكس إيجاباً على ‏جودة الأداء، وتطوير العمل داخل المؤسسات الحكومية‎.‎

من جهته بيّن مدير التخطيط والإحصاء في وزارة السياحة، المهندس ‏خالد فليون، أهمية هذه الدورة التي تأتي ضمن جهود وزارة التنمية ‏الإدارية لتطوير رأس المال البشري، مبيناً أن الدورة التدريبية شكلت ‏قيمة مضافة من خلال التعريف بالمفاهيم الحديثة للتخطيط الاستراتيجي، ‏والآليات الكفيلة بتطوير القطاعات الحيوية في الدولة، ومنها تحقيق تنمية ‏سياحية مستدامة عبر ركائز استراتيجية واضحة‎.‎

وتواصل وزارة التنمية الإدارية جهودها لتطوير الأداء الإداري، وتعزيز ‏كفاءة العمل الحكومي، من خلال تنظيم ورش العمل، والدورات التدريبية ‏التي تسهم في تعزيز فاعلية المؤسسات الحكومية، بما يتوافق مع متطلبات ‏الإصلاح الإداري‎.‎