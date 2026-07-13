التنمية الإدارية تنظم دورة تخصصية حول تنفيذ الاستراتيجيات لتعزيز ‏كفاءة العمل المؤسسي

دمشق-سانا
نظمت وزارة التنمية الإدارية السورية دورة تدريبية تخصصية بعنوان ”بناء وتنفيذ الاستراتيجيات الحكومية”، واستهدفت مديري الإدارات في عدد من الوزارات والجهات العامة، وذلك في مركز تطوير الإدارة والإنتاجية بدمشق، بهدف تعزيز كفاءة التخطيط الاستراتيجي، وتطوير الأداء المؤسسي.
وهدفت الدورة التدريبية، التي استمرت يومين إلى تمكين المشاركين من تطبيق المنهجيات الحديثة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات الحكومية، من خلال تحليل الواقع المؤسسي، وإجراء المقارنات المعيارية، واستخدام أدوات التحليل الاستراتيجي في إعداد المبادرات والمشاريع التنفيذية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتحسين جودة الخدمات.
تطوير استراتيجيات المؤسسات
وأكد المستشار الإداري والمدرب طاهر النقشبندي في تصريح لـ سانا، أن الدورة التدريبية ركزت على تمكين المرشحين من الجهات الحكومية على تطوير استراتيجيات المؤسسات التي يعملون بها، انطلاقاً من دراسة الواقع الراهن لكل جهة، بما يسهم في تشخيص التحديات، وتحديد نقاط القوة، وفرص التحسين.
وأوضح النقشبندي، أن البرنامج التدريبي تناول أساليب إجراء المقارنات المعيارية مع مؤسسات وجهات خارجية، للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في بناء الاستراتيجيات، مشيراً إلى أن المشاركين طبقوا خلال الدورة عدداً من أدوات التحليل الاستراتيجي التي تساعد في إعداد الإطار الاستراتيجي، وصولاً إلى صياغة المبادرات والمشاريع التنفيذية بصورة عملية، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي.
ولفت النقشبندي، إلى أن أبرز التحديات التي قد تواجه الجهات الحكومية عند تطبيق مخرجات التدريب تتمثل في ضعف توافر البيانات الدقيقة في عدد من القطاعات، نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن بناء قواعد بيانات متكاملة، وموثوقة يشكل ركيزة أساسية لنجاح التخطيط الاستراتيجي، لأنه يتيح تشخيص الواقع بدقة، وتحديد الأولويات، ورسم المسارات الكفيلة بتحقيق الأهداف المطلوبة.
بناء وتصميم رؤية واقعية للمؤسسات
من جهته، بيّن المتدرب محمود عكيدي، أن الدورة التدريبية تضمنت محاور علمية وعملية متعددة، شملت أسس بناء وتصميم الرؤية الواقعية للمؤسسات، والركائز والرسائل المؤسسية، وصولاً إلى كيفية صياغة الهيكلية العامة التي تبنى عليها المؤسسات، لافتاً إلى أن التدريب اتسم بالتميز ووضوح المهام الأساسية الواجب توافرها في أي مؤسسة ناجحة، بدءاً من صياغة الرؤية والرسالة وتحديد المعايير، وصولاً إلى الهيكلية التنظيمية الشاملة، مؤكداً أن المعارف المكتسبة ستنعكس إيجاباً على جودة الأداء، وتطوير العمل داخل المؤسسات الحكومية.
من جهته بيّن مدير التخطيط والإحصاء في وزارة السياحة، المهندس خالد فليون، أهمية هذه الدورة التي تأتي ضمن جهود وزارة التنمية الإدارية لتطوير رأس المال البشري، مبيناً أن الدورة التدريبية شكلت قيمة مضافة من خلال التعريف بالمفاهيم الحديثة للتخطيط الاستراتيجي، والآليات الكفيلة بتطوير القطاعات الحيوية في الدولة، ومنها تحقيق تنمية سياحية مستدامة عبر ركائز استراتيجية واضحة.
وتواصل وزارة التنمية الإدارية جهودها لتطوير الأداء الإداري، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، من خلال تنظيم ورش العمل، والدورات التدريبية التي تسهم في تعزيز فاعلية المؤسسات الحكومية، بما يتوافق مع متطلبات الإصلاح الإداري.