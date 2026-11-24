بعد توقف لأكثر من 14 عاماً.. عادت البوابة الرئيسة لسد الحسكة الجنوبي إلى العمل تاريخ النشر: 2026/11/24 12:42 مساءً اخر تحديث: 2026/11/24 12:42 مساءً بعد توقف لأكثر من 14 عاماً.. عادت البوابة الرئيسة لسد الحسكة الجنوبي إلى العمل عقب صيانتها وتأهيلها، تمهيداً لري نحو 12 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. 19,951 طائرة عبرت الأجواء السورية خلال أيلول 3 محاور للتعاون الأثري والمتحفي بين سوريا والسعودية قطن بمواصفات أفضل ومياه أقل.. أبحاث في محطة جب رملة بريف حماة لتطوير أصناف جديدة سوق الهال في دمشق .. من أين تصل المنتجات للسوق، وما الذي يحدد سعرها؟ 45 مشروعاً في محافظة ريف دمشق ضمن حملة “ريفنا أجمل” صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:البوابة الرئيسية لسد الحسكةالحسكةسد الحسكة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة هيئة الريادة والابتكار تعلن النتائج النهائية لاعتراضات مسابقة التوظيف لديها تخفيضات الجمعة البيضاء في سوريا.. الموعد وكيفية التأكد من حقيقتها زراعة دير الزور تكشف حجم الثروة الحيوانية لعام 2026 وأبرز التحديات من بينهم حارسها.. القبض على متورطين بسرقة كنيسة سيدة السلام بحمص مصر: الاعتداءات على البحرين انتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها وفد من البرلمان الفرنسي يزور مجلس الشعب في دمشق آخر الأخبار دولي تركيا.. مسيّرة “بيرقدار أقنجي” تطلق طوربيداً مضاداً للغواصات لأول مرة منوعات باحثون يابانيون يطورون علاجاً لالتهاب اللثة باستخدام صفار البيض والضوء انفوغراف بعد توقف لأكثر من 14 عاماً.. عادت البوابة الرئيسة لسد الحسكة الجنوبي إلى العمل