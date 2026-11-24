بعد توقف لأكثر من 14 عاماً.. عادت البوابة الرئيسة لسد الحسكة الجنوبي إلى العمل عقب صيانتها وتأهيلها، تمهيداً لري نحو 12 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.