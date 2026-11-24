سنغافورة-سانا‏

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، مقتربة من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ‏وسط مؤشرات على تزايد الإمدادات واحتمال حدوث فائض في السوق، في الوقت الذي ‏استمرت فيه المخاطر التي تهدد حركة الشحن عبر مضيق هرمز.‏

وذكرت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن العقود ‌الآجلة لخام برنت انخفضت 27 سنتاً، ‏أو 0.3 بالمئة، إلى 89.10 دولاراً للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة ‏أدنى مستوياتها منذ 27 آب.‏

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتاً، بما يعادل 0.3 ‏بالمئة، إلى 79.97 دولاراً للبرميل، بعدما سجلت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى ‏لها منذ 10 آب.‏

وذكر دويتشه بنك في مذكرة بحثية أن المخزونات العالمية المرصودة ارتفعت 52 مليون ‏برميل في تشرين الأول، ما يشير ⁠إلى وجود فائض في المعروض يبلغ 1.7 مليون برميل ‏يومياً، مضيفاً أن الأدلة تتراكم على أن السوق العالمية تستعيد التوازن وتتحول إلى تسجيل ‏فائض، لكن الانتكاسات قد تؤخر التقدم.‏

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز، أن مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية في ‏الولايات المتحدة ارتفعت على الأرجح الأسبوع الماضي.‏

وكانت أسعار النفط في تعاملات أمس، تراجعت متأثرة بموجة بيع في الأسواق المالية ‌‏العالمية ومخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي، فيما حدّت الهجمات على الملاحة ‏البحرية ‏في منطقة الخليج من حجم الخسائر.‏

ومن المقرر أن يعقد وزراء مجموعة أوبك بلس سلسلة اجتماعات في التاسع ‏والعشرين ‏من تشرين الثاني الجاري، لبحث سياسة إنتاج النفط لعام 2027، وتضم ‏المجموعة ‏منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” والدول الحليفة لها، ومن بينها ‏روسيا.‏

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