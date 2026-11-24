سنغافورة-سانا
تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، مقتربة من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وسط مؤشرات على تزايد الإمدادات واحتمال حدوث فائض في السوق، في الوقت الذي استمرت فيه المخاطر التي تهدد حركة الشحن عبر مضيق هرمز.
وذكرت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 27 سنتاً، أو 0.3 بالمئة، إلى 89.10 دولاراً للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياتها منذ 27 آب.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتاً، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 79.97 دولاراً للبرميل، بعدما سجلت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى لها منذ 10 آب.
وذكر دويتشه بنك في مذكرة بحثية أن المخزونات العالمية المرصودة ارتفعت 52 مليون برميل في تشرين الأول، ما يشير إلى وجود فائض في المعروض يبلغ 1.7 مليون برميل يومياً، مضيفاً أن الأدلة تتراكم على أن السوق العالمية تستعيد التوازن وتتحول إلى تسجيل فائض، لكن الانتكاسات قد تؤخر التقدم.
وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز، أن مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة ارتفعت على الأرجح الأسبوع الماضي.
وكانت أسعار النفط في تعاملات أمس، تراجعت متأثرة بموجة بيع في الأسواق المالية العالمية ومخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي، فيما حدّت الهجمات على الملاحة البحرية في منطقة الخليج من حجم الخسائر.
ومن المقرر أن يعقد وزراء مجموعة أوبك بلس سلسلة اجتماعات في التاسع والعشرين من تشرين الثاني الجاري، لبحث سياسة إنتاج النفط لعام 2027، وتضم المجموعة منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” والدول الحليفة لها، ومن بينها روسيا.