الداخلية ونقابة المحامين تؤكدان تعزيز التنسيق في المجالات القانونية

ركز لقاء وزير الداخلية أنس خطاب ونقيب المحامين محمد علي الطويل والوفد المرافق له، بحضور معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف، على تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات القانونية في إطار ترسيخ العمل المؤسسي.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن اللقاء الذي جرى في الوزارة تناول آليات التنسيق في المجالات القانونية، وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ العمل المؤسسي وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

وأكد الحضور أهمية استمرار التواصل والتعاون المشترك، بما يسهم في تطوير استراتيجية الوزارة بناءً على أسس قانونية وتنظيمية راسخة، ويعزز دور المؤسسات القانونية في دعم مسار العمل الإداري وتطويره.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود التي تبذلها وزارة الداخلية وتعاونها مع الجهات المعنية لتعزيز وتطوير العمل المؤسسي والقانوني.