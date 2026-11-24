باريس-سانا
اكتشف علماء آثار في شمال شرق فرنسا 28 قطعة نقدية تعود إلى العصر الحديدي، إلى جانب عجلة معدنية صغيرة، داخل مبنى خشبي قديم يُرجح أنه كان يستخدم لأغراض طقوسية قبل أكثر من ألفي عام.
وذكر المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الأثرية الوقائية (Inrap)، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي أمس الإثنين، أن الاكتشاف جرى قرب بلدة بور في إقليم موز، خلال أعمال تنقيب أثرية وقائية مرتبطة بمشروع “سيغيو” للتخزين الجيولوجي العميق للنفايات المشعة، موضحاً أن المبنى يعود إلى أواخر العصر الحديدي.
وأوضح المعهد أن القطع النقدية المكتشفة، المعروفة باسم “بوتان”، كانت متداولة بين شعوب بلاد الغال خلال العصر الحديدي، وصُنعت بطريقة صب المعدن المنصهر في قوالب، وتتميز بعضها بنقوش تمثل وجهاً بشرياً بأسلوب فني متأثر بالعملات المقدونية القديمة.
وتبلغ أبعاد المبنى المكتشف نحو 7.5 أمتار طولاً و5.5 أمتار عرضاً، وكان قائماً على أربعة أعمدة خشبية ضخمة، فيما يرجح علماء الآثار أن ميل الأعمدة إلى الداخل أعطى المنشأة شكلاً هرمياً أو منشورياً.
ويأمل الباحثون أن تسهم الدراسات اللاحقة للقطع النقدية والعجلة المعدنية والبقايا البشرية في توضيح طبيعة المبنى والوظائف التي كان يؤديها، والكشف عن الممارسات الاجتماعية والطقوسية لدى المجتمعات التي عاشت في المنطقة خلال العصر الحديدي.