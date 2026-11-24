باريس-سانا

اكتشف علماء آثار في شمال شرق فرنسا 28 قطعة نقدية تعود إلى العصر الحديدي، ‏إلى جانب عجلة معدنية صغيرة، داخل مبنى خشبي قديم يُرجح أنه كان يستخدم لأغراض ‏طقوسية قبل أكثر من ألفي عام.‏

وذكر المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الأثرية الوقائية (‏Inrap‏)، في بيان نشره عبر ‏موقعه الرسمي أمس الإثنين، أن الاكتشاف جرى قرب بلدة بور في إقليم موز، خلال ‏أعمال تنقيب أثرية وقائية مرتبطة بمشروع “سيغيو” للتخزين الجيولوجي العميق للنفايات ‏المشعة، موضحاً أن المبنى يعود إلى أواخر العصر الحديدي. ‏

وأوضح المعهد أن القطع النقدية المكتشفة، المعروفة باسم “بوتان”، كانت متداولة بين ‏شعوب بلاد الغال خلال العصر الحديدي، وصُنعت بطريقة صب المعدن المنصهر في ‏قوالب، وتتميز بعضها بنقوش تمثل وجهاً بشرياً بأسلوب فني متأثر بالعملات المقدونية ‏القديمة.‏

وتبلغ أبعاد المبنى المكتشف نحو 7.5 أمتار طولاً و5.5 أمتار عرضاً، وكان قائماً على ‏أربعة أعمدة خشبية ضخمة، فيما يرجح علماء الآثار أن ميل الأعمدة إلى الداخل أعطى ‏المنشأة شكلاً هرمياً أو منشورياً.‏

ويأمل الباحثون أن تسهم الدراسات اللاحقة للقطع النقدية والعجلة المعدنية والبقايا البشرية ‏في توضيح طبيعة المبنى والوظائف التي كان يؤديها، والكشف عن الممارسات ‏الاجتماعية والطقوسية لدى المجتمعات التي عاشت في المنطقة خلال العصر الحديدي.‏