بدء تنفيذ مشروع “برق نت” لتغطية الأبراج السكنية في حي الإنشاءات بطرطوس

طرطوس-سانا

بدأ فرع الشركة السورية للاتصالات في طرطوس تنفيذ أعمال تمديد شبكة الألياف ‏الضوئية بتقنية (‏FTTH‏)، ضمن مشروع “برق نت” لتخديم حي الإنشاءات، بهدف ‏توسيع نطاق خدمات الإنترنت عالي السرعة وتحسين جودة الاتصال.‏

وأوضحت محافظة طرطوس عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن المشروع ‏يستهدف تغطية جميع الأبراج السكنية في المنطقة الواقعة خلف المواصلات الطرقية ‏ومستودعات الهلال، على أن تستمر أعمال التنفيذ مدة شهر واحد، مع توفير سرعات ‏إنترنت تصل إلى 1 غيغا بايت في الثانية.‏

وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أعلنت في حزيران 2025، إطلاق مشروع ‏”برق نت” لإيصال شبكة الألياف الضوئية بتقنية (‏FTTH‏)‏ مباشرة إلى المنازل ‏والمكاتب في مختلف المناطق السورية، ضمن خطة وطنية لتطوير البنية التحتية ‏الرقمية، تستهدف ربط 85 بالمئة من المنازل والمؤسسات بالشبكة خلال عامين.‏