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بدء تنفيذ مشروع “برق نت” لتغطية الأبراج السكنية في حي الإنشاءات بطرطوس

photo 2026 10 28 10 27 51 بدء تنفيذ مشروع “برق نت” لتغطية الأبراج السكنية في حي الإنشاءات بطرطوس
أعمال تمديد شبكة الألياف ‏الضوئية بتقنية (‏FTTH‏)-محافظة طرطوس

طرطوس-سانا

بدأ فرع الشركة السورية للاتصالات في طرطوس تنفيذ أعمال تمديد شبكة الألياف ‏الضوئية بتقنية (‏FTTH‏)، ضمن مشروع “برق نت” لتخديم حي الإنشاءات، بهدف ‏توسيع نطاق خدمات الإنترنت عالي السرعة وتحسين جودة الاتصال.‏

وأوضحت محافظة طرطوس عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن المشروع ‏يستهدف تغطية جميع الأبراج السكنية في المنطقة الواقعة خلف المواصلات الطرقية ‏ومستودعات الهلال، على أن تستمر أعمال التنفيذ مدة شهر واحد، مع توفير سرعات ‏إنترنت تصل إلى 1 غيغا بايت في الثانية.‏

وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أعلنت في حزيران 2025، إطلاق مشروع ‏”برق نت” لإيصال شبكة الألياف الضوئية بتقنية (‏FTTH‏)‏ مباشرة إلى المنازل ‏والمكاتب في مختلف المناطق السورية، ضمن خطة وطنية لتطوير البنية التحتية ‏الرقمية، تستهدف ربط 85 بالمئة من المنازل والمؤسسات بالشبكة خلال عامين.‏

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