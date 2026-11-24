عدن-سانا



أعلنت القوات اليمنية اليوم الاثنين سقوط قتلى وجرحى من المدنيين جراء استهداف نفذته ميليشيا الحوثي ضد عدد من الشاحنات وحافلات نقل الركاب في محافظة لحج جنوب البلاد.



وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان عبر منصة «إكس»، إن الاستهداف طال مركبات مدنية لا تحمل أي صفة عسكرية في منطقة سيلة هيجة العبد بمديرية المقاطرة، على طريق طور الباحة – المقاطرة بمحافظة لحج، مشيراً إلى أن الطريق المستهدف يشكل شرياناً حيوياً لحركة التنقل بين محافظتي لحج وتعز.



واعتبر النزيلي أن هذه الاعتداءات تمثل جريمة حرب وانتهاكاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، وتهديداً لأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، ولأمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً أنها تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والأعيان المدنية في عدد من المحافظات اليمنية.

وأكد التزام القوات المسلحة اليمنية بحماية المدنيين وممتلكاتهم وتأمين الطرق الحيوية، مشدداً على مواصلة رصد مصادر النيران التي تهدد حركة المسافرين والعمل على تحييدها، إضافة إلى ضمان فتح الطرق أمام المواطنين والأمم المتحدة ووكالات الإغاثة.



وكانت القوات اليمنية أعلنت في وقت سابق اليوم سقوط صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي من محافظة صعدة في مدينة ذمار جنوب صنعاء، مؤكدة أن الصواريخ الباليستية التي تطلقها الميليشيا تشكل تهديداً للمدنيين والأعيان المدنية وتمتد مخاطرها إلى مختلف المحافظات اليمنية.