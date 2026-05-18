بعد سنوات من التوقف.. سياحة إدلب تعود لممارسة عملها عبر شعبة تأهيل وتصنيف المنشآت السياحية

إدلب-سانا

في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع السياحة ورفع جودة الخدمات السياحية، عادت مديرية السياحة في محافظة إدلب، إلى ممارسة عملها الرسمي بعد سنوات من التوقف، عبر تنفيذ جولات ميدانية على المطاعم والمنشآت السياحية في المحافظة، بهدف تقييمها وتصنيفها وفق النظام المعتمد.

وأوضح مدير سياحة إدلب نايف القدور في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن عودة مديرية السياحة للعمل بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات، تمت من خلال تفعيل عدة دوائر، أهمها شعبة التأهيل والتصنيف التابعة لدائرة المنشآت السياحية، حيث شكلت المديرية لجنة لجرد وإحصاء جميع المنشآت السياحية التي تأسست في مناطق المحافظة كافة خلال سنوات الثورة، لافتاً إلى أن اللجنة تجري حالياً جولات ميدانية على هذه المنشآت لتصنيفها وتأهيلها حسب المعايير المعتمدة من قبل وزارة السياحة.

وأشار القدور إلى أن تصنيف المنشآت السياحية يتم بهدف الوصول إلى الترخيص السياحي ومن ثم الرقابي، لتقديم خدمات أفضل للسياح والزائرين، مبيناً أن مديرية السياحة تعمل على إعادة تأهيل مبناها الرئيسي، بينما تتابع مهامها حالياً عبر سبعة مكاتب ضمن مبنى مجلس مدينة إدلب، على أن يتم افتتاحه فور انتهاء عمليات الترميم والتجهيز.

وبيّن مدير سياحة إدلب أن هذه الخطوة تعكس عودة النشاط الإداري والتنظيمي للقطاع السياحي في المحافظة، موضحاً أن عدد المنشآت السياحية التي افتُتحت خلال سنوات الثورة وصل إلى نحو 50 منشأة، ما يستدعي وجود آلية تصنيف واضحة تضمن المنافسة العادلة وتحسين التجربة للزائر.

بدوره، أكد عضو لجنة تصنيف المنشآت السياحية في محافظة إدلب محمد تعتاع في تصريح مماثل، أن عملية التقييم والتصنيف تشمل عدة معايير معتمدة من وزارة السياحة، تشمل جودة الطعام والخدمة والشكل الخارجي والداخلي للمنشأة وعدد الطاولات والعاملين وتنوع الأصناف وتوازن الأسعار ومستوى التنظيم والنظافة، لافتاً إلى أن الجولات لا تشمل المطاعم الشعبية، بل تركز على المنشآت السياحية المنظمة.

وختم تعتاع حديثه بأن تصنيف المنشآت يهدف إلى ضبط الأسعار، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للزوار، حيث تعمل اللجنة على وضع تقييم موضوعي لكل منشأة بناءً على المعايير المعتمدة، بهدف رفع مستوى الخدمة، وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.

يذكر أن مديرية السياحة في محافظة إدلب توقفت عن العمل مع بداية الثورة، فيما شهد القطاع السياحي في المحافظة نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مع افتتاح عدد كبير من المطاعم والاستراحات والمنتجعات الصغيرة.