نائب وزير الاقتصاد يبحث مع غرفة تجارة حماة واقع القطاع ‏الاقتصادي بالمحافظة

حماة-سانا
بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري لشؤون التجارة الداخلية ماهر خليل الحسن مع غرفة تجارة حماة، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي بالمحافظة.
وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الحسن اطلع خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة على واقع الحركة التجارية والاقتصادية في المحافظة، مؤكداً قرب معالجة ملف التنظيم الصناعي بما يعزز بيئة الأعمال والاستثمار.
كما ناقش الحسن مشروع “منصة الدليل التجاري والصناعي” المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، واطّلع على مراحل إنجازه والخطط المستقبلية لتعميمه على مستوى سوريا، حيث أشاد بجهود غرفة تجارة حماة في مجال التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية، مؤكداً دعم الوزارة للمبادرات التي تسهم في تطوير الاقتصاد الرقمي وخدمة القطاعين التجاري والصناعي.
وأطلقت غرفتا التجارة والصناعة بحماة في الـ 17 من شباط الماضي الدليل التجاري والصناعي الخاص بالفعاليات الاقتصادية بالمحافظة، والذي يعد منصة لكل التجار والصناعيين لعرض منتجاتهم بمختلف أصنافها، ودعم تسويقها داخل سوريا وخارجها.