نائب وزير الاقتصاد يبحث مع غرفة تجارة حماة واقع القطاع ‏الاقتصادي بالمحافظة

حماة-سانا‌‎ ‎

بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري لشؤون التجارة ‏الداخلية ماهر خليل الحسن مع غرفة تجارة حماة، أبرز ‏التحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي بالمحافظة‎.‎

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على تلغرام اليوم ‏الأحد، أن الحسن اطلع خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة ‏على واقع الحركة التجارية والاقتصادية في المحافظة، مؤكداً ‏قرب معالجة ملف التنظيم الصناعي بما يعزز بيئة الأعمال ‏والاستثمار‎.‎

كما ناقش الحسن مشروع “منصة الدليل التجاري والصناعي” ‏المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، واطّلع على مراحل ‏إنجازه والخطط المستقبلية لتعميمه على مستوى سوريا، حيث ‏أشاد بجهود غرفة تجارة حماة في مجال التحول الرقمي ‏والأرشفة الإلكترونية، مؤكداً دعم الوزارة للمبادرات التي تسهم ‏في تطوير الاقتصاد الرقمي وخدمة القطاعين التجاري ‏والصناعي‎.‎

وأطلقت غرفتا التجارة والصناعة بحماة في الـ 17 من شباط الماضي ‏الدليل التجاري والصناعي الخاص بالفعاليات الاقتصادية ‏بالمحافظة، والذي يعد منصة لكل التجار والصناعيين لعرض ‏منتجاتهم بمختلف أصنافها، ودعم تسويقها داخل سوريا ‏وخارجها‎.‎